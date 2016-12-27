Ressamlardan altın başarı

Bu yıl, 8-11 Aralık tarihleri arasında, Carrousel du Louvre/Salle Le Notre-Paris’te; Dışişleri Bakanlığımız, T.C. Paris Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları ve Tekirdağ- Süleymanpaşa Belediyesi’nin sponsorluğunda, gerçekleştirilen uluslararası plastik sanatlar sergisinde tüm ressamlarımız tek tek altın madalya ile ödüllendirildi.

“Altın Madalya” ile onurlandırılan sanatçılar şunlar:

Nurhilal Harsa, Ayhan Çetin, Baki Bodur, Berk Arıkan, Derya Ülker, Duygu Aydoğan, Erhan Lanpir, Filiz Pelit, Hakan Esmer, Metin Kalkızoğlu, Mevlüt Akar, Nevres Akın, Nurdan Likos, Pelin Özgöçen, Raşit Altun, Reyhan Uludağ, Özgür Eryılmaz, Samet Arda Selim, Selda Eren, Serdar Leblebici.

Paris Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa sergiyi ziyaret etti ve sonrasında büyükelçilik rezidansında sanatçıları ağırladı.

SNBA Türkiye Delegasyonu Başkanı Nurhilal Harsa, Paris’te 12. yılına giren sergi katılımlarıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Dünyanın önemsediği bu çağdaş sanat platformunda 12. yılımızı dolduruyor olmak çok anlamlı ve mutluluk vericidir. Sorumluluklarımızın bilinciyle bu duruşumuzu devam ettirmemiz sonucu bu yıl çok önemli bir başarıya imza atmış olmaktan dolayı mutluyuz.

Pentür dalında katılan tüm sanatçılarımız tek tek altın madalya alarak büyük bir başarıya imza atmışlardır.”

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