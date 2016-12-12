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Ressam Yücel’in ‘Bir Gıdım Güzellik’ sergisi

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SANATSAL CALISMALARINI ANKARA'DA SURDUREN EMEKLI RESIM OGRETMENI RESSAM HULYA YUCEL, 'BIR GIDIM GUZELLIK' ADLI RESIM SERGISINI KAFE E'DE SANATSEVERLEREL BULUSTURDU. (FOTO: HUSEYIN OZBALI-ANKARA-DHA)

SANATSAL çalışmalarını Ankara’da sürdüren emekli resim öğretmeni Hülya Yücel, ‘Bir Gıdım Güzellik’ adlı” resim sergisini Kafe E’de sanatseverlerle buluşturdu.

Ressam Hülya Yücel’in akrilik boya ile yaptığı karışık-soyut tarzdaki 130 adet eserin yer aldığı açılışında türküler söylendi, halaylar çekildi ve yemekler yendi. Yücel, açılışına çok sayıda davetlinin katılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, “Sergimi Kafe E’de açmamın sebebi, eserlerimi daha geniş bir halk kitlesine ulaştırma amacındaydım ve başardım. açılışına çok sayıda davetli ve öğrencilerimin katılması beni daha da mutlu etti” dedi. , Aralık ayı sonuna kadar izlenebilecek.

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra yurdun dört bir köşesinde resim öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olduğunu ifade eden ressam Hülya Yücel, “Sanatsal çalışmalarımı halen Ankara’da devam ettiriyorum. Ayrıca Çankaya Belediyesi’nin açtığı resim kurslarında sanat eğitmeni olarak görev yapıyorum. ‘Bir Gıdım Güzellik’ adlı resim sergimi Kafe E’de açmamın nedeni, sanatı daha çok halk kitleleri buluşturmak, sanata bakış açılarını değiştirmek amacındaydım ve başardım. Sergime gelen insanlar halk müziği konserleri dinlediler, halaylar çektiler ve yemekler yiyerek sosyal ve kültürel etkileşimlerde bulundular” dedi.

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