“Sanata ve sanatçıya hayattayken önem verilmeliDİR.”ressam Yaşar Çallı “Hümmanizmanın derin sonsuzluğunda hayallerimde bir dünya kuruyorum.” ressam Bünyamin Balamir

“Sanat, dünyayı yansıtan bir ayna değil, dünyaya şekil veren bir çekiçtir.”Mayakovsky

Bünyamin Balamir 1953’ de Çorum’da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim – İş Bölümü’ nden mezun oldu. 1981’ de asistanlık sınavını kazanarak girdiği, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakultesi Resim Bölümü Öğretim Üyeliği’ nden Temmuz 2005’ de emekliye ayrıldı.

Yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlarda, bazı müzelerde resimleri bulunan Balamir, çeşitli sanat dernekleri üyesidir. 46 kişisel sergi açmış, 47’nci kişisel sergisini Ankara Yıldaz’da bulunan Armoni Sanat’ta 1 Mart 2018 Perşembe günü açıyor.

Balamir, resimlerini, insan-doğa-yaşam üçgeninde nesne-mekan ilişkileri ile ışık ve rengin arandığı soyut ve somut arası fantastik yolculuklar olarak tanımlamaktadır.

Bilgi, yetenek ve sevgi ile doğa, insan ve sanat kaynaşmasını renkler, desenler, ışıklar ve yeni yorumlarla tuvale aktaran, yıllardır can dostumuz ressam Bünyamin Balamir’in eserlerini görmeye herkesi davet ediyorum.

Sanatın aydınlığını insan yüreğine şiir gibi indirerek yücelten eserleri görmek, mutluluğu ve sevgiyi artıracaktır.Sanat, insanı ve toplumu yücelere taşıyan sonsuz bir kaynaktır.

” Hayat kelebeklerin kanatlarında susmayan bir şarkıdır” diyen ressam Bünyamin Balamir’in tüm eserleri ve son on yılda akrilik- yağlıboya ikilisi ile yaptığı eserleri, sanat tarihinde özgün ve özel yerini hep koruyacaktır. Sanat tarihinde saygın ve seçkin bir yer almak,bir sanatçı için en büyük onurdur. Erdem ve onur sanatın yüce değerleri ve temelidir.Ne mutlu buna erişenlere. Gönlündeki aydınlığı yüzüne ve eserlerine yansıyan Balamiri kutluyorum.

Ressam Balamir, sanat dünyasında girdiği 1975’den bu yana, renklerin psikolojik ve sosyolojik anlamlarını insan ruhunun derinliklerideki duygu ve yankılarla donatarak eserlerine yansıtmakta. İnsan, doğa , derinlik ,özgünlük ve özgürlük var eserlerinde.

Uluslararası sergilerde , devlet arşivlerinde eserleri yer alan Bünyamin Balamir, çok sayıda kişisel ve karma sergiye katıldı. çeşitli yarışmalarda sayısız ödül kazandı. Balamir’in şiir ve desenlerinden oluşmuş iki kitabı ile birçok makalesi, eleştiri yazısı ve bildirisi yayımlanmıştır.

Hümanist felsefeyi, renlerle,ışıklarla , yorumlarla şiirsel bir anlatımla sonsuz bir çağlayan gibi tuvale aktararak sanatı zirveye ulaştıran ressam Bünyamin Balamir şöyle demekte:

“Dünya yalnizca bizim değil, hayat da bitimsiz değildir. Ruhumun sonsuz derinliklerinde oluşan resimlerim başka gezegenleri çağrıştırır. Öğretilmiş resimler yapmadım hiç,ruhumun renklerini boyadım hayallerimle…”

Kişiliği, benliği, eğitimciliği ve sanatçılığı ile herkes üzerinde büyük sevgi ve saygı yaratan can dostumuz ressam Bünyamin Balamir’i, daha nice sanat eserine imza atacağı inancıyle selamlıyorum.