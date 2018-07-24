Basın İlan Kurumu’nun (BİK), resmi ilanların geniş kitlelere daha etkin bir şekilde duyurulması hedefiyle kurduğu, işlevsel ve kullanıcı dostu www.ilan.gov.tr sitesi 1 Mayıs 2016 tarihinden beri yayında. Resmi ilanlarla ilgili her türlü aramanın yapılabildiği Türkiye’nin resmi ilan portalı, internet sitesi ve mobil uygulamasıyla kullanıcılarına, yayınlanan ilanlara cep telefonlarından ve tabletlerden de ulaşma imkanı sunuyor.

Bu yılın (2018) ilk altı ayında 3 milyonun üzerinde ziyaretçi, 19 milyon sayfa görüntülemesi alan www.ilan.gov.tr’de, her gün 500’ün üzerinde resmi ilan yayına alınıyor ve bu ilanlar kategorilerine göre, ilan haritası üzerinden ilanın yayımlandığı il bazında aranabiliyor. İcra, ihale, tebligat ve personel alımı olmak üzere tüm resmi ilanların yayımlandığı ilan.gov.tr de, siteye abone olan ziyaretçilere ayrıcalıklı hizmetler sunuluyor.

Kişisel bilgiler girerek kolayca abone olunan sitede “favori arama” seçeneğine eklenen ilanlar daha sonra da aboneye gösterilme kolaylığı sağlıyor. “Arama seçeneği kaydetme” özelliği ile kişiye özel arama kriterleri oluşturup, bu aramalar kaydedilebiliyor.

Tanıtım filmi ve sosyal medya hesapları kamuoyunun hizmetinde

BİK görev alanındaki resmi ilan yayınıyla alakalı 600’den fazla gazetenin internet (haber) sitesinde bulunan dijital pano uygulaması üzerinden www.ilan.gov.tr’de yayınlatılan resmi ilanların daha çok kişiye ulaştırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Kurum, kamunun genelini ilgilendiren resmi ilanları haberleştirerek resmi ilan portalında ve kurumsal sosyal medya hesaplarından (Facebook, Twitter) da paylaşıyor.

Resmi ilanların dışında, ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının gazete yayın mecburiyeti bulunmayan kurumsal ihale duyuruları, taşınmaz satış/kiraya verme, yapım inşaat işleri ile ilgili ilanları da resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr’de yayınlanıyor.