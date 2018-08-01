BÖLÜM1

Yaptığı resimlerle sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren emekli devlet memuru ressam Kemal Turan ile resim sanatını konuştuk. Ressam Turan yaptığı resimlerle engellilere umut oldu.

Faruk Gökyurt

Uzun yıllar süren memuriyetten sonra emekli olan Ressam Kemal Turan emekli olur olmaz, hayatının hep bir köşesinde olan resim sanatına yönelerek Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı’nda atölye açtı. Turan, açtığı atölyede resim yaparak hem emekliliğini değerlendirdi hem de yaptığı resimleri satarak elde ettiği gelir ile engelli vatandaşlara umut oldu.

Resim sanatı ile birçok engelli vatandaşa umut olan Ressam Kemal Turan ile yaptığımız söyleşi şu şekilde;

Soru: Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Turan: Ben 68 yaşındayım. 44 sene memuriyetten sonra Sayıştay Daire Başkanlığı’ndan emekli oldum. Emekli olunca kahvede okey oynamak veya cami kenarında oturup gelene gidene laf yetiştirmenin pek bana uygun bir şey olmadığını düşündüm. Bu yaştan sonra mahkemelerde bilirkişilik yapmak veya yeminli mali müşavirlik yapmak da istemedim. Burada küçük bir atölye açarak resim yapmaya ve yaptığım resimleri insanların faydasına sunmaya başladım.

Soru: Peki, neden resim? Resme başlama serüveniniz nasıl gelişti?

Turan: Çocukluktan beri aklımda resim vardı. Ben ilk kez Ankara’ya geldiğimde kalemi kâğıdı gördüm ve resim yapmaya başladım. A’yı B’yi öğrenmeden önce resim yapmaya başladım. Lise zamanında öğretmenlerim beni resme teşvik ettiler. O zaman Ankara’da güzel sanatlar yoktu tahsil için İstanbul’a gitmem gerekiyordu. Babama söyledim. Çok iyi bir lise bitirdin kendine düzgün bir meslek seç dedi ve beni göndermedi.

Ben de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’ne gittim. 44 sene müfettişlik, idari görevler, hâkimlikten sonra emekli oldum. Ama içimde resim arzusu, hevesi tutkusu hep devam etti. Her boş anımda resim yapıyordum. Karakalem yaptım, sulu boya yaptım, sonra yağlı boya yaptı. Resim hep hayatımın bir köşesinde oldu. Emekli olduktan sonra da en büyük hayalim bir resim atölyesi açmaktı. Daha sonra Altındağ Belediyesi’ne müracaat ettim ve bu atölyeyi aldım.

Soru: Sosyal sorumluluk projesi fikri nasıl ortaya çıktı?

Turan: Babam felçliyken, Ankara Rehabilitasyon ’da şunu görmüştüm: Yıl 1985. Türkiye’de tekerlekli sandalye sıkıntısı var. Felçli hastası olanlar, hasta yakınları rehabilitasyon merkezinde hastalarını sırtında götürüp getiriyorlardı. Tuvalete bile sırtlarında götürüyorlardı. Her katta bir tane tekerlekli sandalye vardı ve hasta yakınları onu kullanmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Kavga ediyorlardı.

O zaman oraya tekerlekli sandalye alıp bıraktım. O hep aklımda yer etmişti. Sonra idari görevlere geçince reklam ödeneğinden ayırarak 250 tane tekerlekli sandalye aldım. Metin-Zeki ikilisiyle reklam yapıyorduk, oradan parayı kırptım ve tekerlekli sandalyeleri aldım. Daha sonra bu tekerlekli sandalyeleri Ankara’da ki devlet hastanelerine dağıttım.

Aklımda Türkiye’de tekerlekli sandalye sıkıntısı yaşandığı hep kaldı. Ancak ihtiyacı olan çok insan vardı. Bu insanlar dışarı bile çıkamıyorlardı. Hal böyle olunca emekli olduğumda burayı kiraladım Belediye’den. Şimdiye kadar da 5 tane sergi açtım. Sergi gelirlerimin tamamıyla tekerlekli sandalye alıyorum.

Soru: Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan insanları nasıl belirliyorsunuz?

Turan: Kamu yararına çalışan bir derneğin üyesiyim. Derneğin adı: Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği. Aynı zamanda bu derneğin denetim kurulu başkanıyım. Senede bir sergi açıyorum. Sergide 40-50 tane tablom oluyor. Arkadaşlarım, akrabalarım, meslektaşlarım, sergimi görüp gelenler tablo alıyorlar. Çünkü tablolarımın fiyatı piyasaya göre çok daha düşük oluyor.

Bu bir sosyal sorumluluk projesi olduğu için zaten tabloları satmıyorum, tablomun altında örneğin değeri 200 lira yazıyorsa, o parayı derneğe bağış yaptırıyorum. Böylece kişiler tablolarıma sahip olabiliyorlar. Toplanan bağışlarla da anlaştığımız fabrika var. Oradan manuel veya akülü tekerlekli sandalye alıyoruz. İhtiyaç sahibi olanlara ve sırada bekleyenlere veriliyor bu sandalyeler.

Daha sonra bağış yapanlara, kimlere bağış yaptığımızı içeren ve tekerlekli sandalyeleri kimin aldığını bilmeleri için numaralarını içeren bir mesaj atıyoruz. Böylece karşılıklı bir güven oluşuyor. En son açılan sergimde mesela 63 tane resmim satıldı. Picasso bile yaşadığı zamanda 63 tane tablo satamamıştır.

Soru: Atölye açma fikriniz nasıl gelişti? Daha sonraki hedefleriniz nelerdir?

Turan: Bu yaştan sonra dediğim gibi resim yapmaya karar verdim. Belediye’den burayı kiraladım ve buradan çok memnunum. Bu sokakta 43 tane sanatçı arkadaşımız var. Güzel bir ortam var. Çalışmaya da çok müsait bir ortam. İçimdeki İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi’ne gidememe arzum içimde dert oldu.

Bu sene üniversite sınavına girdim. Fena da geçmedi. Türkçeyi, Sosyal Bilimleri yaptım. Coğrafyamda çok iyi geçti. Barajı aşacak bir puan alırsam, Güzel sanatlar için tercih yapacağım. Daha sonra da bu fakültelerin yetenek sınavları oluyormuş. Onlara gireceğim. Kitaplar aldım, yetenek sınavlarına hazırlanıyorum. Üniversite sonuçlarını bekliyorum. 31 Temmuz’da belli olacak.

Soru: Resim çalışmalarından bahseder misiniz? Ne tür çalışmalarınız var?

Turan: Resim çalışmalarımda Natürmort ve peyzaj, manzara üzerine çalışıyorum. Genellikle fotoğraftan veya hayali çalışıyorum. Hayalimden çalışınca ressam arkadaşlarımın bazıları çok kızıyor. Resim hayali yapılmaz diye.

Ama bende hayalimden resim yapmayı seviyorum. İçimden geldiği gibi yapıyorum. Hatta bir ara bir hocadan ders almaya karar verdim. Ancak perspektif öyle olacak, şu böyle olacak, şu anda olacak gibi şeyler bana pek uymadı. Ben hayalimden çalışmayı seviyorum. Örneğin bir Ortaköy Camisi’ni içeren resmim var. Ben o yeri aklımda kaldığı kadarıyla çizdim.

Yarın: Söyleşimizin ikinci kısmında sosyal sorumluluk projeleri ile sanatı birleştiren Ressam Kemal Turan ile ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştıklarını, yaptığı diğer faaliyetleri ve Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği hakkında konuştuk.

BÖLÜM-2

Ressam Kemal Turan ile söyleşimizin bu kısmında ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştıklarını, yaptığı diğer faaliyetleri ve Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği hakkında konuştuk.

Emekli olduktan sonra Altındağ Belediyesi Ulucanlar Ceza Evi Müzesi Sanat Sokağında açtığı atölyede resim yapan Ressam Kemal Turan söyleşimizin bu bölümünde ki sorularımızı şu şekilde yanıtladı.

Soru: Tekerlekli sandalyeleri temin etme ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırma sürecinizden bahseder misiniz?

Turan: Tekerlekli sandalyeler için protokol yaptım. Üç yerden teklif alacak şekilde temin ediyoruz. Tekliflerden en uygun fiyat vereni, genelde de çok miktarda aldığımız için indirim yaptırıyoruz maliyeti daha ucuza geliyor. Mesela burada iş yapan bir arkadaşımın yakın bir zamanda annesi vefat etti. Ben ona bir olay anlatmıştım. Oradan esinlenmiş. Ben babamın vefatının seneyi devriyesinde yemek vermek yerine bir ihtiyaç sahibine yardımda bulunmuştum.

Bu arkadaşımla da bunları anlatınca yemek vermek yerine ihtiyaç sahibi engelli bir arkadaşımıza tekerlekli sandalye almayı ve bir engelli faydalanmış olmayı tercih etti. Bana müracaat ettiler, ben de hemen dernekle bağlantı kurdum. Şu anda sırada acil bekleyen Van’da yaşayan, 2007 doğumlu bir genç kızımız olduğunu söylediler. Tekerlekli sandalyesi yokmuş, bize müracaat etmişler.

Soru: Anadolu’da ki ihtiyaç sahipleri derneğinize nasıl ulaşıyor?

Turan: Bizim Hürriyet gazetesinde her gün ilanımız çıkar Anadolu’daki bütün ihtiyaç sahipleri bizi görebilir böylece. Bu ilan ücretsiz çıkar. “Bedensel engelliler dayanışma derneği” adıyla yayınlanır.

Bu arkadaşımın isteği üzerine biz Van’daki çocuğumuza bir tane tekerlekli sandalye gönderdik. Gönderdiğimiz sandalye manuel olduğu için arkadaşın beklendiği paradan daha az paraya temin edildi. Böylece arkadaşım bir ikinci sandalyeyi de almış oldu yani yakınlarına her gün gördüğü insanlara yemek vermektense, iki tane engelli vatandaşımızın işini görmüş oldu.

Ben burada yaptığım işlerde paraya hiç el sürmüyorum dileyenler hesap numarasına para yatırır. Hesaba para yattığına dair makbuzu kesilir. Yaptığım resimlerin maliyetini kendim karşılıyorum. Devlete hizmet etmiş devlet memuru aldığım emekli maaşıyla karşılıyorum. Tuvalimi alırım, boyamı alırım, resimlerimi çerçevelettiririm. Mal aldığım birçok esnaf da benim ha yır iş yaptığımı bildiğinden bana indirim yaparlar. Bu şekilde idare edip geçiniyoruz.

Soru: Engelli öğrencilerle ilgili faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz?

Turan: Ben özel bir engelliler derneği kurumu ile çalışıyorum. Oradaki çocuklara ücretsiz olarak resim eğitimi veriyorum. Ben kurumda Salı günleri saat 10.00’da suluboya resim dersi vermeye giderim. On tane öğrencim olur. Derse girmem için sunduğum şartım şu oldu; psikolog da derste benimle birlikte olacak. Benimle beraber derse katılım gösterecek.

Dört ay orada resim dersi verdim. Çocukların dört ay önceki halleriyle dört ay sonraki hallerine inanmazsınız. Gözle görülür bir şekilde iki zaman dilimi arsındaki farkı görebiliyorsunuz. Başlar da resim defterinin köşesine küçük bir resim çizerken, dört ayın sonunda bütün tuvale manzara yapar hale geldiler.

Soru: Resim yapmak isteyen öneriniz nedir?

Turan: Bu verdiğimiz dersler çocuklara fazlasıyla gerektiği özgüveni kazandıracak. Bu çocuklar engellerinin farkında. Bu engellerin verdiği özgüven kaybını resim yaparak telafi ediyorlar. Hatta bir tanesi tahmin ettiğimden çok daha güzel resimler yapmaya başladı. Ben o çocuğu özel olarak yetiştirmek istiyorum dedim. Ama şartlar uygun olmadı. Gençlere de önerim şudur:

Ben müfettiş kökenli olduğum için eski dostlarım da geliyor tabii ki bu insanlar benim gibi yaşlı insanlar ben hep şunu söylerim mutlaka gençken bir hobiniz olsun. Bu resim olur, müzik olur, ne olsun ama bir hobiniz olsun. Atmışınızda ya da 65 yaşında emekli olduğumuzda eğer bir hobiniz, bir çalışma alanı yoksa bunalıma girersiniz. Bu nedenle mutlaka bir hobiniz olsun. Resmi de çok öneririm. Resim yapmak için yetenek aranmaz.

Tamam, bir Picasso olamazsınız belki ama yine de bu resim yapmanıza engel değil. Ben resim yapmak için eğitiminde yetenek kadar önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanın içinde istek olacak. Resim yapmak isteyen birisi varsa o iş olur. Ortaya süper bir resim çıkması belki olmaz ama güzel vakit geçirirsin ve işini yaparsın.

Soru: Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği hakkında bilgi verir misiniz?

Turan: Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, kamu yararınadır. Dernek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ortopedik engellilerin eğitim, sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde toplanan engelli vatandaşlar için din, dil, ırk, bölge ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın gerekli tüm çalışmaları yapar.

Kemal Demirel’in liderliğinde kurulan BEDD, gerçekleştirdiği çalışmalarla engellerin yıkılmasında Türkiye’de öncü bir dernek haline gelmiştir. Kendisine ait tam donanımlı genel merkezi, 13 çalışan personeli, akademik danışmanları ve derneğin yan kuruluşu DENİ İktisadi Şirketi ile kökleşen BEDD, kamu yararına faaliyette bulunan kurumsal bir yapıya sahiptir.

Yardımlarını 23 yıldır ülke çapında valilikler, kaymakamlık ve belediye başkanlıkları ile el ele dağıtan derneğimiz bugüne kadar 180’i devletten olmak üzere, 300’e yakın ödül almıştır. Kurulduğu günlerde maddi imkansızlıklarla mücadele eden BEDD, bugün yılda ortalama 5 bin engelli ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmaktadır. BEDD’de ışık hiçbir zaman sönmemiş ve hizmete ara verilmemiştir. Gönül dostlarının ve bağışçılarının desteğiyle her geçen gün daha da güçlenmekte olan dernek engelleri kaldırmak için faaliyetlerine devam etmektedir.

Soru: Dernek kurumlarla iş birliği yapıyor mu?

Turan: Dernek, ortopedik engelliler için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak kurumlar ve kişilerle işbirliği halindedir. Ortopedik engellilerin ruhen ve bedenen kendilerine yeterli gücü kazanabilmeleri için eğitici, birleştirici ve tedavi edici çalışmalarda bulunur. İş sahaları ve atölyeler açıp gerekli eğitimi sağlayarak bedensel engellileri tüketici pozisyonundan üretici bir birey konumuna getirerek topluma kazandırmayı hedefler. Engelli arkadaşlarımızın da üretkenlikleriyle ülke kaynaklarından eşit pay almalarını sağlar.

Engellilerin hak ve taleplerinin savunucusu, aynı zamanda takipçisi olmak, kimsesiz ve yardıma muhtaç engellilerin rehabilitasyonlarını sağlamak, ortopedik engelliler için gereken araç gereçleri temin etmek, maddi ve manevi yardımda bulunarak onlara ve ailelerine destek olmak derneğin öncelikleri arasındadır.

BEDD, engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşları ile ortak sosyal faaliyet ve işbirliği yaparak insani ve barışçıl faaliyetlerde bulunmaktadır. Derneğimiz, her toplum bireyi gibi ortopedik engellilerin de her alanda yer almalarına destek vererek insanlığa örnek olabilecek düzeyde bir kişiliğe sahip olmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Soru: Derneğin misyonu nedir?

Turan: Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ortopedik engellilerin eğitim, sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde bulunan engelli vatandaşlar için din, dil, ırk, bölge ve cinsiyet ayırımı gözetmeksizin gerekli desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Bedensel engelli çocuk ve gençlere tedavi, yardım ve eğitim imkanı sağlamaya odaklanmış olup, ailelerinin ve genelde toplumun bilinçlendirilmesiyle de bu kişilerin toplumsal yaşama aktif katılımına öncülük yapar.

Derneğimiz vizyon olarak Türkiye’nin en çok bilinen ve güvenilen ilk yirmi sivil toplum kuruluşundan biri olarak, daha çok engelli vatandaşımıza hizmet etmeyi amaçlıyor.