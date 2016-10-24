Resim sanatı dans ve müzikle buluştu

Belçikalı multidisipliner sanatçı Ben Heine’ın ANKAmall’da gerçekleştirdiği canlı performans unutulmaz bir sanatsal şova dönüştü.

Üç boyutlu resim uygulamasını sanatseverler karşısında canlı olarak gerçekleştiren usta sanatçı Ben Heine, izleyenleri büyüleyen bir gösteri sundu. Heine, tablolarla birlikte sanatsal figürleri modellere de uyguladı. Tabloların bitiminde içinden çıkan modeller müzik eşliğindeki dans gösterileri ile izleyenleri büyüledi.

2006 yılından bu yana tüm dünyada ünlenen, fotoğraf bazlı çalışmaları online olarak da milyonlarca kişiye ulaşan Heine’ın eserleri Belçika, İngiltere, Fransa, Kanada, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede de sergilenmiş. Heine, Türkiye’de sergilediği şovu olan Flesh and Project’i “İnsanların soyut tablolar içerisinde kayboluşu” olarak tanımlıyor.

2011 yılında projeyi başlatan Ben Heine, soyut akrilik tabloları bir ahşap panel üzerinde icra ediyor. Bu çalışmada tabloların içine insanları entegre ediyor. Modern dansçılardan oluşan modeller aralıklarla tablolardan çıkıp dans gösterisi sunuyor.1983 doğumlu olan Belçikalı multidisipliner sanatçı Ben Heine, Brüksel’de Gazetecilik ve İngiltere’de sanat, resim ve heykel tarihi bölümlerini bitirmiş. Heine alaylı olarak da çizer ve fotoğrafçı.

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