Rengarenk bir yaşam için

Ankara Şizofreni ile Yaşamı Öğrenme ve Destekleme Derneği (AŞDER) üyeleri ve aileleri Çankaya Belediyesi Çengel Kafe’de engelli gençlerle ‘Biz Hep Rengarenk’ etkinliğinde buluştular.

Çankaya Belediyesi Çengel Kafe’li gençler Ankara Şizofreni ile Yaşamı Öğrenme ve Destekleme Derneği üyeleri ve ailelerinin katıldığı ve Çengel Kafe’de gerçekleşen ‘Biz Hep Rengarenk’ etkinliğinde bir araya gelip müziğin keyfini çıkardılar.

Sosyal Hizmet Gençlik Derneği’ne üye üniversite öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte Ferhan Özge Demir, toplumsal hayatta farklılıkların önemsenmesi gerektiğini belirtirken her biri gönüllü olan müzisyenler, çaldıkları parçalarla etkinliğe katılan gençlere güzel bir gün yaşattılar.

BELEDİYE SAYESİNDE DERNEKTEN HABERİM OLDU

Etkinliğe kızı Zeynep’le katılan Münire Kınay, 3 çocuğundan birisi olan Zeynep’in diğer kardeşlerinden farklı davranışlar göstermeye başladığını fark ettiğinde kızının ortaokul sona gittiğini belirtiyor.

Dernekten haberlerinin olmasının belediye sayesinde olduğunu aktaran Kınay, belediyede işinin olduğu bir gün belediyenin engelli hizmet biriminin burayı önerdiğini sözlerine ekledi.

ENGELLİLER BİRİMİ DESTEK VERİYOR

Çankaya Belediyesi Engelliler Hizmet Birimi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve sonrasında da çeşitli etkinlikler düzenledi. İlk olarak 1-5 Aralık tarihleri arasında, SERÇEV, ZİÇEV ve Çengel Kafe ortak karma sergisi, Çağdaş Sanatlar Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Çengel Kafe Halk Dansları Topluluğu, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği “Dünya Engelliler Günü” etkinliğinde sahne aldı; katılımcılarından büyük beğeni topladı.

Engelliler Hizmet Birimi ayrıca kendilerine başvuran engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye, hasta yatağı desteğinde bulundu.

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