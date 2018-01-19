Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor’un deneyimli futbolcusu Mehmet Güven, yeni transferlerle orta sahada çok fazla sayıda oyuncunun yer alacağını ve bu rekabetin başarıyı getireceğini söyledi.

Mehmet Güven, yaptığı açıklamada, Osmanlıspor’un ikinci devrede farklı bir performans sergileyerek, ligi ilk 10 takım içinde bitireceğini savundu.

Yeni transferin takıma katkı sağlayacağını dile getiren Mehmet Güven, “Zaten deneyimli futbolcular. Yıllarca büyük takımlarda oynadılar. İnşallah o deneyimlerini bize yansıtırlar. Onların performanslarına ihtiyacımız var.” dedi. Takımda formayı hak edenin giymesi gerektiğini anlatan 30 yaşındaki Mehmet Güven, “Orta sahada çok fazla futbolcu var. Rekabet başarıyı getirecek. İrfan (Buz) hocayla takımda çok şey değişti. Gençlere şans verilmeye başlandı. İrfan hocanın bir adaleti var.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Moral bulduk”

Deneyimli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş karşısında 2-1 kazandıkları rövanşta iyi futbol sergilediklerini ve iyi sonuç aldıklarını belirterek, lige moralli başlayacaklarını ifade etti. “Beşiktaş maçıyla moral bulduğumuzu söyleyebilirim.” diyen Mehmet, “Yenerek elenmek insanı üzüyor ama bizim için ikinci yarıya başlama açısından moral bulduk. 2017 bizim için iyi geçmedi. 2018’e iyi başladık. İnşallah böyle devam eder.” değerlendirmesini yaptı.

Mehmet Güven, ligin ikinci yarısının ilk maçında yarın sahalarında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, “Bu maçı önemsiyoruz. Saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Ligi ilk 10’da bitiririz diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

– “Maç eksikliğini hiç hissetmedik”

Muhammed Bayır ile ilk yarıda lisansları çıkartılmadığı için forma giyemediklerini ifade eden Mehmet Güven, şunları kaydetti:

“İrfan hoca geldikten sonra bizi bu konuda motive etti. Bize olan güvenini ve desteğini her zaman ortaya koydu. Biz de bunun karşılığında takımdan ayrılmadık. Antrenmanları beraber yaptık. Ben de Muhammed de kendimizi hazır tutmak için 21 yaş altı takımının maçlarında oynadık. Bu bizim için bir avantaj oldu. Maç eksikliğini hiç hissetmedik.”

Osmanlıspor’da ilk yarıda deplasman galibiyetinin olmadığının hatırlatılması üzerine Mehmet Güven, “İkinci yarıyla birlikte birçok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Sıralama açısından iyi yerlere geleceğiz. Galatasaray maçı mı olur, ondan sonra mı olur bilemiyorum ancak çok geç olacağını düşünmüyorum.” diye konuştu.