Rejim değişikliği ile anayasa değişiyor geri sayım başladı.

Ak Parti, anayasa değişiklik taslak metni üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Rejim değişikliği içeren Metin, MHP’ye gönderildi. MHP’nin incelemesinin ardından iki partinin üzerinde anlaştığı teklifi saat 17:40 sıralarında AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile Genel Sekreter Abdulhamit Gül, teklifi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sundu.

Teklifte 316 vekilin imzası bulunuyor. Elitaş, teklifi Kahraman’a sunarken yaptığı konuşmada, “Sayın Başbakanımız dahil olmak üzere 316 milletvekilimizin imzasıyla Meclis Başkanlığımıza teslim ediyoruz.

Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.Kahraman da teklifi alırken, “Hayırlı uğurlu olsun. Sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. 316 imza var. Muhteviyatına ilişkin açıklamayı sanıyorum basına yapacaksınız.

Çalışmaya katılan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin, devletimiz için bir yeni başlangıç daha oluyor, yeni bir dönem oluyor. Bugüne kadar 18 değişiklik olmuştu. Bu 19. ve köklü bir değişiklik… Öyle olmasını diliyorum. Tebrik ediyorum.” diye konuştu.

İKİ PARTİNİN TEMSİLCİLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Anayasa müzakerelerini yürüten AK Partili Abdülhamit Gül ile MHP’li Mehmet Parsak’ın teklif ile ilgili saat TBMM’de ortak açıklama yaptı.

SEÇİLME YAŞI 18’E İNİYOR

Taslak metne göre cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak ve başbakanlık kalkacak. Partisiyle ilişiği kesilmeyecek cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi olacak.

Cezai sorumluluğu olacak cumhurbaşkanının Yüce Divan’a sevki için de kademeli formül öngörülüyor. Milletvekili sayısı 2019 sonrası için 600 olarak öngörülürken yedek vekillik de teklifte yer alıyor.

Seçilme yaşı ise 18’e düşüyor.Bazı düzenlemelerin referandumdan hemen sonra hayata geçmesi, sistem değişikliği ile ilgili düzenlemelerin de seçimlerin yapılacağı 2019 yılında hayata geçmesi öngörülüyor.

İşte MHP’ye sunulan anayasa değişikliği teklifinin detayları:

Teklifte hem yönetim sistemi hem de yargı ve seçimlerle ilgili önemli değişiklikler var.Teklif, Meclis’te 330-367 aralığında oyla kabul edilirse referanduma gidilecek.Teklif, 367 ve üzeri oyla kabul edilirse Anayasa değişikliği için referanduma gidilmesine gerek kalmayacak.

BAŞBAKANLIK KALDIRILACAK

Teklifle, Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak. Başbakanlık kurumu kaldırılacak.Cumhurbaşkanı’nın bir veya daha çok yardımcısı olacak.Cumhurbaşkanı’nın bir siyasi parti ile bağı olabilecek. Bunu yasaklayan madde anayasadan çıkarılacak.

En az yüz bin seçmen tarafından da Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme imkanı getirilecek.

CUMHURBAŞKANI’NA KARARNAME ÇIKARMA YETKİSİ

Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkarma yetkisi olacak.Cumhurbaşkanı’na Meclis’i fesih yetkisi verilecek bu durumda kendi görevi de sona erecek.

Cumhurbaşkanı tıpkı bakanlar gibi soruşturulabilecek, milletvekillerinin oylarıyla Yüce Divan’a gönderilebilecek.Teklifte “Cumhurbaşkanı devletin başı olacak, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanında bulunacak.

Cumhurbaşkanı ayrıca, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerini atamaya yetkili olacak.” ifadeleri yer alıyor.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 600

Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak. Seçilme yaşı 18’e indirilecek. Yedek milletvekilliği uygulaması getirilecek. Bu değişiklikler 2019’da uygulamaya girecek.

TEKLİFTE YARGI İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DE VAR

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) üye seçim yöntemi değişecek. Üyelerin yarısını Cumhurbaşkanı, diğer yarısını Meclis seçecek. Meclis’teki seçimde 5’te 3 çoğunluk aranacak. İki turda bulunamazsa üye kura ile belirlenecek.

ASKERİ YARGI KALDIRILACAK, AYM’NİN ÜYE SAYISI 15’E İNECEK

Askeri yargı tamamen kaldırılacak. Askeri yargıdan gelen üyelerin çıkarılmasıyla Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) üye sayısı 15’e inecek.

MGK’NIN YAPISI DEĞİŞECEK

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) da yapısı değişiyor. Jandarma Genel Komutanı, MGK üyeliğinden çıkarılacak.

2019’DA ÜÇ SEÇİM

Anayasadan “Yerel seçimlerle genel seçimler arasında bir yıl kalırsa iki seçim aynı anda gerçekleşir” maddesi çıkarılacak. Böylece yerel seçimler Mart 2019’da yapılabilecek.Genel seçimler de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte 2019 yılının Kasım ayında yapılacak.

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