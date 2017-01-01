Reina’nın sahibi Koçarslan Amerika uyardı dedi Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, “Kendisine ulaştığımda ağlamaktan güçlükle konuşabiliyordu” şeklinde ifade ederek Reina ’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın söylediklerini aktardı:

“İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”

Koçarslan Amerika uyardı dedi Hürriyet muhabiri Atilla, “Kendisine ulaştığımda ağlamaktan güçlükle konuşabiliyordu”dedigazeteciler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘ya bu iddiayı sordu. Bakan Soylu, ” çok satyıda ihbar geliyor” dedi.

Futbolcu Sefa Boydaş anlattı:

BBC Türkçe’ye konuşan ve saldırı sırasında Reina’da bulunan futbolcu Sefa Boydaş saldırı anında yaşadıklarını, “İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum” diyerek anlattı.

“Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı” diyen Boydaş, henüz bugün bu tür ihtimali konuştuklarını ama Reina gibi bir yerde bu tür bu olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi.

Boydaş ayrıca “Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı” dedi.

Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne yaralı bir arkadaşını getiren gece kulübü çalışanı terör saldırı anını anlattı. Kulüpte garson olarak çalışan kişi, “Arkadaşımı getirdim. Panikle attık kendimizi biryere. İki kişilermiş. Birini gördük ama” dedi. “Patlama oldu mu? sorusuna , “Patlama olmadı sadece taradılar. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500- 600 kişi vardı. tam olarak bilmiyorum” dedi.

Hastaneye getirilen bir başka yaralı da, “Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride” diye konuştu.

KADIN TANIK

Saldırı sırasında gece kulubünde bulunan bir başka kadın tanık da da hastane önünde olay anını gözyaşları içinde anlattı: “Saate en son baktığımda 01.30 sıralarıydı. Ayıldığımda annemi aradım. ‘Bizi vurdular, eşim öldü’ dedim.

Hiç konuşmuyordu. Sonra özel Harekat polisleri girdi içeri. O sırada telefon açıyorum çünkü yapacak hiçbir şey yok. Allahıma sığındım. İnsanlar üstümüze basarak geçtiler.

O barut kokusunu hala alıyorum. Polis geldi ‘Elinizi başınızın üstüne koyun teslim olun’ dedi. Biz yerden kalkamadık polisler sağolsun bizi yerden kaldırdı. Üst kata çıkıp oradan çıktık.

Denize atlayanlar olmuş. Hergün televizyonda izliyoruz biz bunları ama başına gelince gerçekten çok kötü bir şeymiş. Nasıl yaşayacağız biz bu ülkede? Bombalar patlayacak, silahlar patlayacak” dedi. “Eşinizden haber aldınız mı?” sorusuna ise görgü tanığı kadın, “Röntgene götürmüşler. Konuşuyormuş” diye konuştu.

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