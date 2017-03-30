CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, referandumun Türkiye’ye 2 milyar TL’lik bir yük getirdiğini ileri sürerek, “İktidar 100 yataklı 70 hastane yapabilecekken parayı çöpe atmayı tercih etti” dedi.

Referandum çalışmalarına Şile’de devam eden CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İlçe Başkanı Şecaattin Güney, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve kalabalık bir partili grubuyla esnafları ziyaret etti. Şile halkından referanduma katılmaları ve ‘hayır’ oyu vermelerini isteyen Yarkadaş, “Bir oyla, cumhuriyeti koruyacak, tek adam rejimini engelleyeceksiniz” dedi.

YIKIM PAKETİ

Referandumda getirilen paketin içeriğinin yanı sıra maliyetinin de tam bir yıkıma yol açacağını belirten Yarkadaş, “Yeni anayasada meclise 50 vekil daha getirilmek isteniyor. Bir milletvekilinin görevdeyken 50, emekli olması durumunda aylık 65 bin TL maliyeti olacak. Bu rakam, 5 yılda 190 Milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktara sayısı artırılacak olan Meclis personeli ile vekillerin görevleri sona erdikten sonra yapacakları sağlık harcamaları ve emekli aylıkları dahil değil. Oysa ki; hiçbir iş yapmayacak olan 50 vekile harcanacak olan parayla binlerce kişi işe alınabilir” diye konuştu.

Merkezi yönetim bütçesinden vekillere harcanacak miktarın 250 milyon TL’ye ulaşacağını söyleyen Yarkadaş, “Partilerin miting ve diğer propaganda çalışmaları için de 250 milyon liraya yakın harcama yapılması bekleniyor. Referandumda ‘Evet’ çıkması durumunda belli olmayan bakan sayısı ve başkan yardımcılarının maliyetinin de 5 yılda 300 milyon TL civarında olması öngörülüyor” ifadesini kullandı.

DEVLET İMKANLARI DAHİL DEĞİL

Bu rakamların içine Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların devlet imkanlarıyla kullandıkları uçak, araç, otobüs ve örtülü ödenek harcamalarının dahil olmadığını hatırlatan Yarkadaş şöyle konuştu:

“Rakamları alt alta topladığımızda ortaya devasa bir meblağ çıkıyor. Milletin sırtına bu yükü yüklemenin anlamı var mı? Bu referandum ülkeye neden dayatılıyor? Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yaptığı bir mitingin millete maliyeti 2 Milyon TL. Hukuk devleti, mülkiyet hakkı, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve basın hürriyeti gibi demokrasinin denge ve fren mekanizmalarının ortadan kalkması sebebiyle Türkiye’nin sırtına binecek devasa maliyeti hesaplamak ise mümkün değil. Ekonomimiz bu yükü kaldıramaz. Mayıs ayından itibaren zamlar yağmur gibi gelecek.”

BU PARAYLA NELER YAPILABİLİR?

Yarkadaş, AKP’nin topluma dayattığı paketin kabul edilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetle neler yapılabileceğini ise şöyle sıraladı:

Dar gelirli vatandaşlarımız için 20 bin konut…

Emekli ve memurlara zam…

20 bin kişiye iş imkanı…

24 derslikli 250 tane ilköğretim okulu…

100 yataklı 70 tane hastane…

30 bin kişiye girişimci kredisi

verebilir ve bu sayede binlerce kişi iş bulabilir.

15 bin sanayiciye şirketlerini büyütmesi için kredi verilebilir.

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