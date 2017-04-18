16 Nisan’da yapılan referandumda çıkan sonuç sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da çeşitli şekilde yorumladı.

Özellikle Almanya’da medya farklı farklı yorumlar yaptı.

Alman gazeteci arkadaşlarla konuştuğumda, bu sonucun Türkiye açısından iyi olmadığı görüşünde olan da vardı, tam tersine bu oranın Almanlar tarafından beklenmediğini, daha büyük bir oranda evet çıkmasının beklendiğini söyleyen de vardı.

Kimi de insanların Erdoğan’a kayıtsız destek verdiğini düşünüyorlar.

Ortaya çıkan tabloda ne diyeceklerini onlar da şaşırdılar.

Pazartesi günü tatil olması nedeniyle gazeteleri okuyamadık ama en insaflı yorumu Berlin Tagesspiegel yaptı diyebilirim.

Gazete Tages Spiegelinki özetle Türkiye, Avrupa’nın vazgeçilemeyecek bir güvenlik yapısının parçası olduğunu, sandıktan evet çıktı diye, kuşaklardır Almanya’da yaşayan Türklerden vazgeçemeyiz şeklinde oldukça pozitif bir yorum yayınladı.

Diğer gazeteler Erdoğan’ın Her zaman kutuplaştırıcı olduğunu ve hedefine ulaşmak için hep bir düşmana ihtiyaç duyduğunu, hem Türkiye’deki, hem de yurtdışındaki halkını tamamıyla ikiye bölüp, kutuplaştırdığı yorumunu yaptı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise daha sert, Avrupa Birliği’nin, Türkiye ile olan ilişkisini hemen kesmesi gerektiğini yazdı.

Batı Avrupa’da demokratik ve özgür şartlar altında yaşamayı seçen Türklerin, Türkiye için otoriter rejimi isteyen Erdoğan’ın tek adam sistemini onaylamasının anlaşılmaz olduğu yorumunu yaptı.

Pazartesi buluştuğumuz gazeteci ve televizyoncu arkadaşların ortak yorumu ise sonucun Türkiye için üzücü olduğu, ama yine de bu oranın Erdoğan’a bir mesaj olduğu görüşündeydiler.

“Aslında bu kadar yüksek hayır oranı beklemiyordu Almanlar” dedi birisi…

Bir diğeri, mühürsüz pusulaların, herkesin önünde açılması gerektiğini ve hepsinde evet olduğuna inandığını söyledi. Asıl yorumlar salı yani bugünkü gazetelerde olacak. Ama bu tarz yorumların dışında bir yorum olacağını tahmin etmiyorum.

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