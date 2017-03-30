MANİSA’da partisinin halk oylaması irtibat bürosu açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, referandum sürecinde centilmenliğin ilke edinilmesi gerektiğini ifade ederek, milletin siyasi görüşüne saygılı olunmasını istedi.

Anayasa değişikliği referandumu çalışmaları kapsamında Manisa’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Manisa Öğretmenevi’nde düzenlenen kahvaltıya katıldı. AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Recai Berber, Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir ve İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile partililerin bulunduğu programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Türkiye’nin bugünlerde önemli bir karar arifesinde olduğunun altını çizerek, “Biz AK Parti iktidarı olarak iktidarda olduğumuz günden bu yana ne zaman başımız sıkışsa hep milletimize gitmeyi tercih ettik. Çünkü milletimiz hep doğru karar veriyor. CHP bugüne kadar ülkenin kalkınmasını ve gelişmesini nasıl engellediyse Türkiye’nin hayrına olacak her önemli işin önüne set çekmeyi kendine siyaset tarzı edinmiş. Referandum süreci başladığı günden bu yana sabah yalan, akşam yalan. Bir tane doğru cümle kuramadılar. Biz milletimize asla yalan söylemedik ve yanıltmadık, aldatmadık. Yapamayacağımız hiçbir şeyi milletimize vaat etmedik. Söyledikleri yalanların hiçbir gerçeği yok. Milletimiz bunlara cevabı 16 Nisan’da verecek” diye konuştu.

Türkiye’nin, milletin iradesine müdahale etmeyen yeni bir sisteme ihtiyacı olduğunu savunan Ataş, geçmişte parti kademesinde görev yapanlara da seslendi. Ataş, “Görevde olsak da olmasak da sorumluluklarımızı yapmaya mecburuz. 16 Nisan’da kafamızı duvara vurmayalım. Bu fırsat yüz yılda bir elimize geçer. Hep birlikte omuz omuza ideallerimiz gerçekleştirmek ve bu ülkeyi olması gereken yere kalkındırmak için mücadele etmeliyiz” dedi.

HALK OYLAMASI İRTİBAT BÜROSUNU AÇTI

Öğretmenevi’nde düzenlenen kahvaltının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Şehzadeler İlçe Başkanlığı’nın Beyaz Fil binasının altındaki halk oylaması irtibat bürosunun açılışını yaptı. Açılışta Manisalı partililere seslenen AK Partili Ataş, centilmenlik uyarısında bulundu. AK Partili Ataş, “Sonuç ne olursa olsun, milletimizin kararı başımızın tacıdır. Ama insanlık duyguları içerisinde insanlığımızı kaybetmeden bu kampanyayı yürütmeliyiz. Herkesin görüşüne saygımız var. Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı dilinden, dininden, ırkından, renginden dolayı biz ötekileştirmedik. Ötekileştirenleri milletimiz çok iyi biliyor. Bu seçim sürecinde centilmenlik bilinci ilkemiz olmalı, milletimizin siyasi görüşüne saygı ana ilkemiz olmalı” dedi. Ataş konuşmasının ardından AK Partili Manisa milletvekilleriyle birlikte halk oylaması irtibat bürosunun açılışını yaptıktan sonra bir dizi açılışlarda bulunmak için ilçelere hareket etti.

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