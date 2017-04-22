Referandum sonrası, haftanın son gününe dolar 3.63 – 3.64 lira aralığında başlarken, euro da dün akşamki 3.90 liralık düzeyini koruyor. Dolar ilk işlemlerde 3.64 lira sınırını aşarak 3.6428 liraya kadar çıkarken, euro da 3.9028 lirayı gördü.

Referandumda anayasa değişikliğinin yüzde 51’in biraz üzerinde çıkan “evet” oyları ile kabul edilmesi erken seçim riskinin oldukça azalmasına neden olurken; analistlere göre piyasalar için önümüzdeki dönemde ana gündem konuları siyasi gelişmeler, AB ile ilişkiler, idam referandumu, yapısal reformlar ve jeopolitik riskler olacak.

Moody’s: Az farklı “evet” “kredibilite” üzerinde baskı oluşturdu

Kredi derecelendirme şirketi Moody’s’in “Türkiye: Referandumda az farkla ‘evet’ çıkması, kredibilite üzerinde baskı oluşturan politik belirsizliği uzatıyor” başlıklı araştırma notunda, “Referandumda anayasa değişikliğine çok az bir farkla destek çıkması, Türk toplumundaki kutuplaşmanın süreceğini gösteriyor” uyarısı yapıldı.

Moody’s’in dün açıkladığı Araştırma notunda, bu gelişmenin de hükümetin odağının “hem iç politika hem de jeopolitik risklere” yoğunlaşmasına neden olacağına dikkat çekildi.

“Türkiye’nin ekonomik büyümesinin düşük kalmasına yol açacak”

Olağanüstü hal uygulamalarına bağlı “gergin siyasi atmosfer”in de “iş dünyası ve tüketici güvenine” olumsuz yansımasını sürdürmesinin beklendiği de vurgulanan Moody’s araştırma notunda, bu durumun da Türkiye’nin ekonomik büyümesinin düşük kalmasına yol açacağı belirtildi.

Moody’s araştırma notuna göre, Türkiye’deki kutuplaşmanın yanında, bölgedeki jepolotik riskler, politikadaki bilirsizlikler ve tüm bunların yanında Türkiye’nin dış finansmana olan ihtiyacının da giderek artması, ülkenin kredibilitesini baskı altında tutmaya devam edecek.

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