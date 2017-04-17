Referandum oylaması bitti ama yankıları sürüyor. Toplumun yarısının kabul ettiği yarısının kabul etmediği bir oranda sonuçlandı.

Mevcut bir sistemi kaldırmak için gerekli toplumsal onay 16 Nisan’da çok küçük bir farkla verilmiş oldu.

Aradaki oy farkı çok az, sonuç uç uca… Elbette referandum sonucu evet, ama sayın cumhurbaşkanının ve sayın başbakanın çok içine sindiğini düşünmüyorum. Çünkü sayın başbakanın açıklamaları, büyük çoğunluğun evet dediği bir anayasayı hazırladıkları şeklindeydi.

Bu sonuç elbette hukuken geçerli olacak, ama toplumsal olarak “büyük çoğunlukla” benimsenmesi önemliydi.

Az bir oy farkıyla kabul edilen yeni anayasa sonrası balkon konuşması da oldukça önemliydi. Genel kanı, balkon konuşmasının uzlaştırıcı olacağı yönündeydi. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı, sadece evet diyenlere teşekkür etti. Seçim öncesi daha kucaklayıcı konuşmaları vardı, ama balkon konuşmasında öyle olmadı. Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşması her zamanki gibi daha birleştirici bir konuşma oldu.

Türkiye için yeni bir dönem başlamış oldu. Referandum sonuçları bütün partilerin kendi içinde değerlendirilmesi gereken sonuçlar doğurdu.

Ak parti, beklediğin oy oranına ulaşamadı.

MHP kuvvetli olduğu bilinen illerde kaybetmiş oldu.

CHP ise, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk kez bu kadar büyük bir başarıya imza attı.

Devlet Bahçeli’ye muhalif Sinan Oğan, Meral Akşener ve Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın çalışmaları da Bahçeli’ye karşı büyük bir kitlenin uyarısı olarak alınmalı.

Ayrıca İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi büyük şehirlerden hayır çıkması da, siyaseten önemli bir mesaj olarak algılanmalıdır.

En önemlisi her iki tarafında provakatif eylemlerden ve söylemlerden kaçınmalıdır.

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