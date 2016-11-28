Referandum şantaja dönüştü

Yarkadaş, referandumun siyasi şantaj malzemesi haline dönüştüğünü söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Saray, referandumu pazarlık meselesine dönüştürürken, Başbakanlık koltuğuna Berat Albayrak’ı oturtma planı da yapıyor” dedi.

‘ŞANTAJ YAPILIYOR’

Twitter hesabından, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Referanduma gidilirse OHAL kalkar” açıklamasını yorumlayan Yarkadaş, “Bunun adı şantajdır” dedi.

Saray’ın, Binali Yıldırım’ın koltuğunun elinden alınmasının hazırlıklarını yaptığını belirten Yarkadaş, şu tespitlerde bulundu:

DERHAL KALDIRIN!

Başbakan Binali Yıldırım, referandum üzerinden halkı tehdit ediyor. “Referandum olursa OHAL kalkar” mesajı veriyor. Bu açıkça şantajdır!

Ohal’in sürmesi için mantıklı hiçbir gerekçe yoktur. OHAL derhal kaldırılmalı ve Türkiye olağan hale döndürülmelidir. Ancak; iktidar bunu yapacak güçten yoksundur. Ohal’in sürmesini Saray istemektedir.

Saray, olağan üstü hali, topluma ‘olağan hal’ olarak benimsetmek ve halkı olağan üstü hal rejimiyle yaşamaya alıştırmak istemektedir. Ohal’in kaldırılması şu an şantaj malzemesine dönüştürülmüştür.

YILDIRIM’A KÖTÜ HABER

Binali Yıldırım, referanduma gidildiği taktirde OHAL’in kaldırılacağına ilişkin mesaj veriyor ama sanırım başına ne geleceğinden habersiz…

Saray, Yıldırım’ın performansını Ahmet Davutoğlu’ndan daha kötü buluyor. Referanduma gidilirse, bu sürecin Berat Albayrak’ın Başbakanlığı

koordinasyonunda yürütülmesi planlanıyor. Yani; Binali Yıldırım’ın akıbeti de Davutoğlu’ndan farksız olmayacak.

Yıldırım bu gerçeği henüz tam kavramış değil. Yakında anlar ve bu yüzden kendisi de koltukta oturma süresini uzatabilmek için, yeni hamleler yapmaya çalışır.

“SARAY ARTIK OHAL’SİZ YAŞAYAMAZ”

Yıldırım’ın açıklamalarından da görülüyor ki; OHAL, demokrasi güçlerine karşı, bir baskı ve şantaj aracıdır. Saray, artık OHAL’siz yaşayamayacağını görmüştür. Saray, OHAL’e mecburdur. Bünyesi artık olağan bir düzeni kaldırmaz. OHAL döneminde yapılan hukuksuzluklar, ancak OHAL’le sürdürülebilir.

BİZİM DE BİAT ETMEMİZİ İSTİYOR

Binali Yıldırım da bu gerçeği bilmesine rağmen, demokrasi güçlerini Saray’ın isteği doğrultusunda ikna etmeye ve teslim almaya çalışıyor. Yıldırım’a tavsiyem; bizi Saray’a boyun eğdirmeye çalışacağına, koltuğunu damada kaptırmamanın yolunu ara…

İKİSİNE DE MAHKUM DEĞİLİZ

Hoş ne yaparsan yap; fayda etmez… Başbakanlık koltuğu ilk seçimde, zaten el değiştirecek ve Sayın Kılıçdaroğlu Saray’ın atadığı değil halkın seçtiği Başbakan olarak görevi devralacak. Bunu birlikte yaşayacak, Türkiye’nin Saray’a ve AKP’ye mahkum olmadığını göstereceğiz.

YENİ TEHDİT SÖYLEMİ

“400 vekili verin bu iş huzur içinde çözülsün”le başlayıp “Referanduma gidersek OHAL’i kaldırırız” diyerek tehditlerini sürdürenler de bu gerçeğe şahit olacak; halkın şantaja boyun eğmeyeceğini göreceklerdir. Demokrasi, boyun eğilerek değil, mücadele edilerek kazanılır.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...