Referandum Nisan’da

Referandum için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanacak ve referandum için de süreç başlayacak.

9 ya da 16 Nisan’da yapılması öngörülen referanduma kadar Meclis’in Şubat sonuna kadar çalışması planlanıyor.

Meclis referanduma kadar ekonomi ile alakalı yasaları ele alacak.

Genel Kurul’da bugün Aden Tezkeresi ele alınacak.

Genel Kurul’da haftaya SPK Kanunda değişiklik yapan tasarı ile Ahilik Fonu kurulmasına ilişkin tasarılar görüşülecek. Ahilik konusundaki tasarının, eklenecek düzenlemelerle Torba Tasarı olması planlanıyor.

Genel Kurul’da referandum öncesinde uluslararası sözleşmeler de görüşülecek.

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