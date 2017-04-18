CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türkiye’nin hukuksuz bir şekilde olağanüstü hal koşullarında referanduma zorlandığını, referandumun da Yüksek Seçim Kurulu’nun kanuna aykırı kararıyla gölgelendiğini ifade ederek, “Böyle bir dönemde OHAL, referandum kanunsuzluklarını örtmek için mi uzatılıyor?” dedi.

Budak, yaptığı açıklamada OHAL’in uzatılması kararına tepki gösterdi. Hükümetin “OHAL fırsatçılığı” yaptığını savunan Budak, “OHAL terörle, FETÖ ile mücadele için çıkarıldı. Bu konuda bir sürü adım da atıldı ama OHAL fırsatçılığıyla rektör atamalarından, Varlık Fonu’na kamu kaynaklarının aktarımına kadar pek çok düzenleme de KHK’lerle yapıldı. Bunların OHAL ile ne ilgisi var? Türkiye, hukuksuz bir şekilde OHAL altında referanduma zorlandı. OHAL, terörle mücadele ile birlikte çokça da AKP’nin kendi siyasi ajandası için kullanıldı ama kaybeden Türkiye oldu. Türkiye’nin bir an önce hukuka, demokrasiye dönmesi gerekiyor” dedi.

Bugün için Türkiye’de OHAL’i gerektirecek bir durum olmadığını ifade eden Budak, şöyle devam etti:

“OHAL’in uzatılması kararını alanlar, bunun somut gerekçelerini de ortaya koymalıdır. Bugün Türkiye’nin, normal hukuk düzeni içinde gücünün yetmeyeceği ne vardır ki OHAL yine uzatılıyor. TBMM açıktır ve çalışmaktadır. 15 Temmuz’un hedefi olan TBMM, bu darbecilerle, terörle mücadele edecek kapasite ve güce sahiptir. Neden TBMM’den bu süreç kaçırılıyor? O zaman geriye tek bir gerekçe kalıyor; o da referandumu sakatlayan Yüksek Seçim Kurulu’nun kanunsuz kararının üstünü örtmek. OHAL, referandum kanunsuzluklarını örtmek için mi uzatılıyor? Bu kanunsuzluğu örtmek için OHAL’den medet umuluyorsa, umduklarını bulamayacaklar. Çünkü olağanüstü hal, YSK kanunsuzluğu örtemeyecektir. Bu kanunsuzluğu giderene kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz.”

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