Başbakan Yıldırım: Referandum bölgeye huzur getirmez

Başbakan Binali Yıldırım, Çorum Valiliği ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Referandum bölgeye huzur getirmez diyen Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak’ta yapılan referanduma ilişkin soruya yanıt veren İran’ın da Irak’taki referandum konusunda Türkiye ile aynı görüşte olduğunu söyleyerek,

“Bu ayın 4’ünde sayın Cumhurbaşkanımız bir heyet ile İran’a gidecek. 4. Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısını gerçekleştirecek. Görüşmemizde geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak’ta yapılan referandum sonrası ortaya çıkan durumu ve bu konuda Türkiye ile İran’ın neler yapabileceği konusunda görüşmeler yaptık. İran’ın da bizimle aynı görüşü paylaştığını görmüş olduk. Özellikle Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü, bölgede parçalanmaya yol açacak faaliyetler, sınır değişiklikleri ve oluşturulacak yapay devletçikler bölge huzurunu, güvenliğini tehdit edecek gelişmelerdir. Bu konuda İran, Irak ve Türkiye olarak yakın işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz Türkmen-Arap farklı etnik değil. Hedefimiz gerek İran’da, gerek Irak’da Türkiye’de yaşayan Kürt, Türkmen, Arap farklı etnik gruptaki insanlar değil. Bu kararı inatla alan, bütün dünyayı karşısına alarak bu referandumda ısrar eden yönetimdir. Doğan sonucun sorumluluğu da onlara ait olacaktır”

diye konuştu.

TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ MERKEZİ HÜKÜMETLE YÜRÜTECEK

Irak’la ilgili somut adımlar atıldığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “Somut adımlar gayet tabii atılacak. Atılmaya başlandı bile.

Şu anda Erbil’in Kuzey Irak yönetiminin Türkiye’deki ofisinde görevli kişi Kuzey Irak’ta. Tekrar gelmemesi yönünde Dışişleri Bakanlığımız bildirimi yaptı.

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi’yle yaptığımız görüşmede de, özellikle Irak Meclisi’nin aldığı karar çerçevesinde, hudut kapılarının, havaalanlarının Irak merkezi hükümetince devralınmasıyla beraber Türkiye de artık Irak’a yönelik her türlü ekonomik, ticari, diplomatik ilişkilerini merkezi hükümetle beraber yürütecek.

Bunun da kararını aldık. Buna petrol nakli de dahildir. Tabiatı ile Irak’ın merkezi hükümet onlarak bütün Irak’a yönelik ulusal düzeydeki iş ve işlevlerini merkezi hükümet yapmaya karar verdi. Bu çerçevede tabi Kerkük ile ilgili sorunu önce kendileri halledecek sonra atılacak adımları birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

ÜÇLÜ ZİRVE YAPILACAK

Üçlü zirve yapılmasını arzu ettiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Irak ve İran ile Türkiye’nin yakın bir gelecekte bir araya gelerek ileri dönem için atılacak adımların koordinasyonunu yapmayı hedefliyoruz.

Ne zaman gerçekleşeceğini diplomatik düzeyde arkadaşlarımız takip ediyor. İkili de üçlüde zirve olacak ama bölge ve komşu ülkeler açısından üç ülkenin birlikte yapmasını arzu ediyoruz” dedi.

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

İstanbul Büyükşehir Başkanı adayı Mevlüt Uysal’ın 2019’da da aday olacak mı? sorusuna cevap veren Başbakan Yıldırım, “Dur bakalım bir seçilsin önce, biz aday olarak Başakşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’ı belirledik.

Bu belirlemeyi yaparken teşkilatlarımız, belediye meclis üyelerimiz ile istişare gerçekleştirdi. Sonunuda Kadir beyden boşalan belediye başkanlığına aday göstermeye karar verdi partimiz.

Bugün seçim yapılacak ve inşallah Mevlüt Uysal bugün göreve başlayacak. Eminim ki büyükşehirde de çok güzel işler yapacaktır. Tabii ki belediyelerimiz ile ilgili başından beri bizim ortaya koyduğumuz bir prensip var.

Belediyleler vatandaşa en yakın en yakın yerel idarelerdir. Belediye başkanlarımızın vatandaşın beklentilerine, ihtiyaçlarına, taleplerine azami özeni göstermesini bekliyoruz.

Bu konuda zafiyet içinde olan varsa, bazı şayialar, usulsüzlük gibi konularla anılan belediyelerimiz varsa, yönettiği şehirden kopuk başkanlarımız varsa tabii ki onlara gerekli işlemleri yapacağız.

Bu sadece Ak Parti’li belediyelerle ilgili değil hangi parti olursa olsun yanlış yapanını üzerine gidilecek” dedi.

YAZ SAATİ UYGULAMASINDA YASAL DÜZENLEME

Yaz saati uygulaması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım,”Tabi ki yargı kararı uygulanacak. Yargı kararı bu düzenlemenin yasa ile olmasını istiyor biz de yasal düzenlemeyle yapılmasını istiyor. Biz de gereken yasal düzenlemeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.