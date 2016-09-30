Recep İvedik 5 için figüran aranıyor

Reklam

KOMEDYEN Şahan Gökbakar, ‘Recep İvedik’ serisinin 5’inci filmi için çalışmalara başladığını instagram hesabından duyurdu. Bir bölümü Belek Turizm Bölgesi’nde çekilecek film için Antalya merkezli Esline Mankenlik Ajansı, figüran ve yardımcı oyuncu seçimi yapıyor.

‘Recep İvedik’ serisinin yeni filmi için kardeşi Togan Gökbakar’la çalışmalarını sürdüren Şahan Gökbakar, çekimler için Antalya’yı seçti. ‘Recep İvedik 5’i 2017 yılının şubat ayına yetiştirmeyi planlayan komedyen, film çalışmalarını instagram hesabından yayımladığı videolu mesajla duyurdu. Mesajında şiveli konuşan Gökbakar, “Hepinizi gerçekten çok özledim. Yakın zamanda sizlerle beraber olucam, beraberce kafa atıcaz. Güzelcene eğlenicez. Adam olun, akıllı olun, asabımı bozmayın” ifadelerini kullandı. Gökbakar, mesajını, Recep İvedik gülümsemesiyle bitirdi.

AJANS FİGÜRAN ARIYOR

Gökbakar kardeşler bir yandan film çalışmalarını sürdürürken, Antalya merkezli Esline Mankenlik Ajansı ise filmin figüran ve yardımcı oyuncuları için 2 aydır aralıksız seçme yapıyor. Şu ana kadar 600’ün üzerinde figüran kayıt altına alındı. Ajansa gün içinde genç- yaşlı yüzlerce kişi gelerek prodüksiyon ekibine kayıt yaptırıyor, fotoğraf ve görüntü kaydı veriyor. Kendisini tanıtması istenilen kişiler, yurtdışı ve yurtiçinde çekilecek filmde rol alabilmek için yarışıyor.

Reklam

Ekim ya da kasım ayında bir bölümü Serik İlçesi Belek Turizm Bölgesi’ndeki beş yıldızlı bir otelde çekilecek filmin içeriğiyle ilgili bilgi ise verilmedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...