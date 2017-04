Müzik dünyasından haberleri ve özel röportajları 5 yıldır dijital ortamda müzikseverlerle buluşturan Rave Mag, dijital yayın hayatına ek olarak, üç ayda bir çıkacak ve ücretsiz dağıtılacak basılı dergisiyle de yoluna devam edecek. Derginin ilk sayısı çıktı belirli noktalarda müzikseverlere dağıtılmaya başlandı.

Kitap ve dergi arasındaki tasarımı ve içeriğiyle dikkati çeken ve 128 sayfadan oluşan Rave Mag dergi, müzik dünyasından haberler ve özel röportajların yanı sıra altkültüre dair içeriklere de yer verecek. 3 ayda bir yayımlanacak ve ücretsiz dağıtılacak dergi, İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir’de toplamda 350’den fazla noktada müzikseverlerle buluşacak.

Rave Mag derginin ilk sayısında, BBC Radio’nun efsanevi sunucusu, müzik sarrafı John Peel mercek altına alınırken, “grime”ın sözlü tarihini ele alan ilk kitap olan “This Is Grime”ın yaratıcılarıyla yapılan derinlemesine röportaj, folk ozanı Rodriguez’in “Bir Garip Hikaye”si, The xx’in “Coexist” albümünün kapağını hazırlayan Davy Evans’ın fütüristik tasarım dili, “Portugal. The Man” ile sohbet, İzlanda’nın ikonik sanatçısı Björk’ün başucu portresi ve Simian Mobile Disco’nun yanı sıra birçok içerik yer alıyor.

