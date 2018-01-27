Çankaya Belediyesinin çocukların sömestr tatili için düzenlediği etkinlikler kapsamında Cebeci bölgesindeki çocuklar Rapunzel filmi ile buluştu.

Çankaya Belediyesi 2017-2018 Eğitim dönemi ara tatilinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Ahşap oyuncak, cam ve baskı atölyelerinde keyifli vakit geçiren çocuklar finali Rapunzel filmi ile yaptı. Çankaya Evlerinden yaklaşık 150 çocuk Yılmaz Güney Sahnesi’nde film keyfi yaşadı.

Alman edebiyatının önemli hikaye ve masal yazarlarından Grimm Kardeşlerin aynı adlı masalının kahramanı olan Rapunzel’in hikayesini dinleyen, okuyan çocuklar masalı bu kez beyazperdede izledi.

Hikaye, oldukça fakir bir çiftin yeni doğan kız evlatlarını yaşlı bir cadıya vermek zorunda kalmalarıyla başlar. Cadı ile komşu olan çiftin erkeği, parasızlık ve annenin sürekli bu komşunun bahçesindeki marulları aşermesi sebebiyle bir gün cadının bahçesinden marul çalar; ancak ikinci kez çalarken yakalanır. Cadının büyü yapmasından çekinen baba, doğan kızını ona vermeyi kabul eder. Cadı doğumdan sonra kız çocuğunu alarak ona aslında bahçedeki marulların türünün adı olan Rapunzel ismini verir. Masalın sonraki kısımlarında cadı Rapunzel’i kaçmaması için bir ormanın göbeğindeki yüksek ve merdivensiz bir kuleye kapatır. Buraya her ziyaretinde kulenin tepesine çıkabilmek için Rapunzel’in seneler içinde kulenin tepesinden yere dek uzayan örgülü sarı saçlarını tıpkı bir merdiven gibi kullanmaya başlar.