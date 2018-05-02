Ramazan ayını bahane olarak gören bazı fırsatçılara göz açtırmak istemeyen Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte çarşı ve pazarlarda yaşanan alışveriş yoğunluğunu da dikkate alarak harekete geçti.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nce oluşturulan ekipler, Keçiören genelinde halkın yoğun olarak alışveriş yaptıkları ekmek fırınları, simit fırınları, yufka-kadayıf imalathaneleri, unlu mamuller üretim yerleri, pastaneler, lokantalar, pide kebap salonları, süpermarketler gibi gıda üretim ve satışı yapılan iş yerlerinde denetimlerini artırdı.

Gerçekleşen denetimlerde, hijyen koşulları, genel temizlik, gıdaların son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin muhafazası, depolanması, çalışan personelin kıyafetleri, fiyat etiketleri ve işyeri önlerindeki işgaller bir bir kontrol edilerek, işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veriliyor. Tespit edilen eksiklerin giderilmesi, yayaların geçişlerini güçleştirmemesi için de bir takım uyarılarda bulunuluyor. Yapılan uyarılara rağmen, yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösteren, halk sağlığını hiçe sayan, hijyenik koşulları taşımayan işyerleri ile müsaade edilen alanların dışına mal teşhir etmek amacıyla çıkıntı yaparak genel düzen ve intizamı bozan, yayaların geçişlerini engelleyen işyerlerine gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Halkın huzuru ve güvenli alışveriş yapması için denetimlerin devam edeceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; “Halkımızın, mübarek Ramazan ayını huzur ve güven içerisinde idrak edebilmeleri ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi amacıyla ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında… Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımız 361 06 06 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler. Amacımız ceza kesmek değil, Keçiörenli’nin sağlığını korumak ve gözetmek… Ramazan ayını bahane eden fırsatçılara ve hijyen kurallarını hiçe sayıp sağlığımızı tehdit edenlere karşı vatandaşımızı da uyanık olmaya davet ediyoruz.” dedi.​