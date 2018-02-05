TFF 1. Lig’in 20. haftasında, kötü bir performans gösterdiği karşılaşmada konuk ettiği Elazığspor’la 0-0 berabere kalarak, son 4 maçında 10 puan kaybeden ve zirve mücadelesinde büyük yara alan Ankaragücü’nde teknik direktör İsmail Kartal, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, golü bulup öne geçmeleri durumunda mücadeleden galibiyet ile ayrılacaklarını söyleyerek, Planladığımız gibi gitti her şey.

İlk devre daha kompakt bir şekilde rakibi bekleyerek karşıladık.

30. dakikadan sonra rakibin üzerine gitmeye başladık. Buna rağmen bir, iki tane net pozisyonumuz vardı. İkinci yarı rakibe biraz daha ön tarafta baskı yaparak, tempoyu arttırmaya başladık. 65. dakikaya kadar tempolu oynadık.



Bu sürede de pozisyonlar ürettik ama istediğimiz bir golü bulamadık. Eğer bir gol atıp öne geçseydik maçı kazanabileceğimizi düşünüyorduk.

Sonuçta oyuncularım bugün iyi mücadele ettiler. Ama buraya gelen her takım zaman çalmak için çok fazla yere yatıp oyunun zamanını heba ediyorlar.

Buraya gelen hakemlerimizi kendi dilimizin döndüğünce uyarmamıza rağmen maalesef bir önlem alınamıyor.

Herkes puan alma derdinde. Herkesin kendine göre bir hesabı var ve tabi ki bizim de bir hesabımız var. Sonuçta bugün bir puan aldık ama takımın geneli iyi mücadele etti, kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.