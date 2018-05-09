Hangi alanda olursa olsun yarıştığınız rakibi küçümsemek, aşağılamak büyük hayal kırıklıklarına, beklenmeyen yenilgilere sürükleyebilir sizi.

Futbolda daha yeni yaşadık:

Türkiye Kupası yarı final maçına rakibi Akhisarspor’u küçümseyerek yedek kadroyla çıkan Galatasaray 2-0 yenilerek sürpriz biçimde elendi.

Biraz gerilere gidersek “Pendik faciası” ile karşılaşırız.

Fenerbahçe, bir alt ligde oynayan Pendikspor’u küçümsediği için yenilmiş ve Türkiye Kupası’na veda etmişti.

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Siyasette de rakibi küçümsemenin çarpıcı örneklerini görmek mümkün:

İsmet İnönü’nün, rakibi Adnan Menderes’i eleştirirken, “Onun arkasında terzi İzzet’in ceketi var, benim arkamda ise İnönü zaferi” dediğini anlatır tarihçiler.Ama o küçümsenen Menderes sayısız seçim yenilgisi tattırmıştır İnönü’ye.

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1983 seçiminde MDP Genel Başkanı, emekli general Turgut Sunalp’in elindeki kocaman puroyu tüttürerek rakiplerini küçümseyen demeçler vermesinin sonuçlarını da gördük.

Partisi ancak üçüncü olabildi o seçimde.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için “gariban” demesi nedeniyle yaptım bu girizgahı.

Keşke rakibinden böyle söz etmeseydi.

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde “zavallı, kimsesiz, garip” diye tanımlanıyor “gariban” sözcüğü…

Ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar yükselmiş bir isim sözlükteki bu tanıma hiç uyuyor mu?

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Siyaset adamlarının şunu hiç unutmaması gerekiyor:

Seçim kampanyası adayların meydanlarda bin bir vaatle yarışması değildir sadece.

Karşılıklı saygıya dayanması gereken bir centilmenlik yarışması da olmalıdır aynı zamanda.