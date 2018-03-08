Dünya Kadınlar Günü nedeniyle medyada inceleme yapan Interpress’in elde etmiş olduğu bilgilere göre, Türkiye’de 2017 yılı itibariyle 40 milyon 275 bin 390 kadın yaşadığı belirlendi. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,8’ini kadın nüfusunun oluşturduğu tespit edildi.

Kadınların erkeklere göre daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş grubundaki nüfusun yüzde 44’ünü erkeklerin, yüzde 56’sını ise kadınların oluşturduğu görüldü. Türkiye geneli için doğuşta beklenen yaşam süresi toplamda 78 olurken, erkeklerde bu sürenin 75,3 kadınlarda ise 80,7 yıl olduğu ortaya çıktı.

Kız öğrencilerin okullaşma oranı sürekli artıyor …

Cinsiyet eşitliği endeksi öğretim türüne göre incelendiğinde 2016 yılında ilköğretim öğrenci cinsiyet eşitliği endeksi 1,009, ortaöğretim cinsiyet eşitliği endeksi 0,943 ve yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksinin 0,964 olduğu görüldü. Buna göre ilköğretimde cinsiyet eşitliği erkekler lehine iken ortaöğretim ve yükseköğretimde ise kızlar lehine olduğu anlaşıldı. Cinsiyet eşitliği endeksi yıllar itibariyle değerlendirildiğinde yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksinin 2008 yılından beri sürekli kız öğrenciler lehine gelişme gösterdiği tespit edildi.

Kadın istihdam oranı erkeklerin yarısından az …

Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 46,3 olurken bu oranın erkeklerde yüzde 65,1, kadınlarda ise yüzde 28 olduğu belirlendi. Buna göre kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az olduğu ortaya çıktı. Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15,2 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı ise yüzde 71,3 oldu.

Kadın istihdamı en fazla hizmet sektöründe …

Cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde, tarım sektöründe kadın istihdam oranı yüzde 28,7 iken sanayi sektöründe kadın istihdam oranı 15,9 oldu. Hizmet sektöründe ise kadın istihdam oranı yüzde 55,4 olarak saptandı. Buna göre Kadın istihdamı en fazla hizmet sektöründe oldu. Türkiye’de şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı ise 2012 yılında 14,4 iken 2016 yılında yüzde 16,7 ye yükseldiği belirlendi.

Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 24,6 …

Kadınlarda evlenme yaşına bakıldığında 2017 sonuçlarına göre, resmi olarak ilk evliliğini 2017 yılında yapmış olan kadınların ortalama ilk evlenme yaşı 24,6 olarak belirlendi. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 28,2 ile Tunceli olurken ilk evlenme yaşının en düşük olduğu şehir ise 21,6 ile Ağrı olarak tespit edildi.