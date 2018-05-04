Sağlık Bakanlığı’nın obezite ile mücadele kapsamında, çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikali Mamaklı çocuklarla buluştu.

Çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan ve Mamak Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı müzikal gösteriminde çocuklar hem bilgilendi hem de doyasıya eğlendi. Müzikalde binlerce çocuk bir taraftan gönüllerince eğlenirken, bir taraftan sağlıklı yaşamın sırlarını öğrendi. Mamak Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte minikler, hep bir ağızdan Rafadan Tayfa’nın sevilen şarkılarını seslendirirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Çocukların neşesine ortak oldu

Müzikale katılarak çocukların neşesine ortak olarak onlarla birlikte spor yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sosyal devlet kapsamında yapılan bu tür etkinlikler çocuklarımızın ruhsal gelişim ve bilincine büyük katkı sağlıyor. Çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu gün 4 bin çocuğumuzu Mamak Kapalı Spor Salonu’nda ağırladık. Sağlık Bakanlığımızın ülke genelinde düzenlediği etkinlik bu açıdan çok önemli“ dedi.