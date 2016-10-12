Amaç: Kürt Devleti kurmak

Amerika’nın Başika kampına tepki göstermesinin amacı

Kuzey Irak’ta bulunan Türk Askerinin Başika kampındaki birinci görevi hem sınır güvenliğimizi sağlamak, PKK’nın yuvalanmasını ve sınırdan geçerek Türkiye’de terör yapmasını engellemektir.

Diğer görevi ise askerimizin bölge halkını DEAŞ terör örgütüne karşı eğitmek, DEAŞ’ın da sınırımıza yerleşip Türkiye’ye saldırmasına engel olmaktır.

Bu bölgeden Türkiye’ye gelen teröristlerin medyada getirdiği terör olaylarını unutmadık.

Neredeydi Irak Ordusu?

Topraklarında DEAŞ, PKK, PYD/YPG gibi terör örgütleri Türkiye’ye karşı terör eylemleri yaparken Irak Başbakanı, Irak Meclis’i neredeydi?

Türkiye Uluslararası haklarına, Birleşmiş Milletlerin DEAŞ ile mücadele kararlarına ve terör eylemlerine karşın angajman haklarına dayanarak Irak topraklarında Başika kampında ve Suriye’de kahramanca mücadele etmektedir.

Bugüne kadar da bu görevlerini başarı ile yapan Türk Askeri Irak ve Amerika tarafından tebrik edilmesi gerekirken neden tepkiye neden olmaktadır?

Bakın Barzani yönetimi bile açıkça tavır koymaktadır, Amerika’nın, Irak Meclisinin ve Başbakanın kararlarına.

Barzani Türk Askerinin Başika’da olmasından mutludur çünkü askerimiz orada olmasa PKK, Barzani’nin Peşmerge güçlerinden o bölgeyi alacaktır kuşku yok ki.

Unutulmamalıdır ki Türk Askeri Başika’da Amerika’nın desteklediği Barzani’nin yönetiminin güvencesidir.

Peki, durup dururken Irak Devletinin toprak bütünlüğüne hiçbir zaman göz dikmeyen Türkiye neden hedef yapıldı?

Şunu da hatırlatayım. 1. Körfez savaşında Amerika Başkanı Bush dönemin Cumhurbaşkanı merhum Özal’a, “haydi Türkiye Musul ve Kerkük’e girsin” diye davet çıkardığında ki Özal’ın onay vermesine rağmen Türkiye Cumhurbaşkanın kararına rağmen bu Başbakanı ile Genelkurmay Başkanı ile Milli Savunma Bakanı ile bu davete karşı çıkmıştı.

Eğer Türkiye’nin Irak topraklarında gözü olsaydı Irak’ın paramparça olmaya başladığı o günlerde Musul ve Kerkük’e girer bir daha da çıkmazdı değil mi?

Peki, o günlerde Türkiye’yi Musul, Kerkük ve Kuzey Irak’a girmeye, sınırı değiştirmeye davet eden Amerika bugün neden politika değiştirip küçücük ama görevi çok büyük Başika kampına karşı çıkıyor.

Ben söyleyeyim.

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) çerçevesinde Amerika, Türkiye’nin Güneydoğusu, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’de bir Kürt Devleti kurulması için bugünlerde yakın müttefiki olan PYD/YPG ve PKK güçlerine askeri ve parasal destek veriyor.

Amerika’nın büyük ihtimalle Başkan olacak eski dışişleri bakanı başkan adayı Hillary Clinton çok açık şekilde Kürt halkını silahlandırmaya devam edeceklerini açıkladı.

İşte Büyük Ortadoğu Projesinin amacı Büyük Ortadoğu Kürt Devletini kurmaktır ki Amerika’nın da amacı ve hedefi budur.

Birkaç kez yazdım.

Amerika, Türkiye’nin değil PYD/YPG/PKK’nın müttefikidir.

Amerika, FETÖ’nün müttefikidir.

Amerika, Türkiye’nin artık müttefiki DEĞİLDİR.

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