Ana Sayfa Dünya Putin’den Karlov’a devlet madalyası talimatı

Putin’den Karlov’a devlet madalyası talimatı

-
Editör
-
3
PAYLAŞ
Putin’den Karlov’a devlet madalyası talimatı
Putin’den Karlov’a devlet madalyası talimatı

Rusya Devlet Başkanı , Ankara’da katıldığı bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi ’a sunulması talimatını verdi.

Sputniknews’a göre,  Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir toplantıda bir araya gelen Putin, “Dışişleri Bakanlığı’ndan, anısının ölümsüzleştirilmesi için Karlov’a devlet madalyası verilmesini istiyorum. Karlov, görevdeyken hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

İlgili İçerik:

Reklam

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI