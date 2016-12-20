Putin’den Karlov’a devlet madalyası talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara’da katıldığı bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a devlet madalyası sunulması talimatını verdi.

Sputniknews’a göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir toplantıda bir araya gelen Putin, “Dışişleri Bakanlığı’ndan, anısının ölümsüzleştirilmesi için Karlov’a devlet madalyası verilmesini istiyorum. Karlov, görevdeyken hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

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