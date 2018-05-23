Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya – fırsatlar ülkesi” adlı ticari dışı kurumun oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Bu kuruluş sayesinde, sosyal hareketliliğin arttırılması için koşulların ortaya çıkması, ayrıca bu Rusların kişisel ve profesyonel gelişiminin gerçekleştirmelerini sağlayacak. Bu kurumun kurucusu Rusya Devlet Başkanlığı idaresi olacak.

Gazeta.ru’da yer alan habere göre, kurumun mülkiyeti federal bütçenin bütçe ödenekleri, gönüllü mülk katkıları, bağışlar ile oluşturulacak.

Kararnameye göre, Devlet Başkanlığı idaresinin bir üst düzey yönetim organı üyelerinin Rusya’nın Devlet Başkanlığı yönetimi tarafından atanmasını şart koşan bir tüzük geliştirmesi gerekecek. İdare ayrıca faaliyetlerin izlenmesinden de sorumlu olacak. Yeni organizasyonun ve üyeliğinin kaydı bir ay içinde onaylanacak.