Putin, Milli Muhafız Birliği’ne 13 general atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Milli Muhafız Birliği’nde 13 generalin göreve atanmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı’nın talimatı üzerine, Milli Muhafız Birliği’nde 13 general göreve atandı.
Merkezi Birliği’nden sorumlu general Pavel Daşkov, Kuzey Kafkasya Birliği’nden sorumlu general ise Evgeniy Zubarev oldu” denildi.
Aynı zamanda Doğu Bölgesi birliğinden General İgor Grudnov, Sibirya Bölgesi birliğinden General Viktor Strigunov, Ural Bölgesi birliğinden General İgor Golloyev, Volga Bölgesi birliğinden Aleksandr Poryadin ve Kuzeybatı Bölgesi birliğinden General Sergey Zaharkin sorumlu olacak.
Daha önce Milli Muhafız Birliği’nin bölgesel organlarına 20’den fazla asker atandı.