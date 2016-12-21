Putin, Karlov’un cenaze törenine katılacak

Ankara’da katledilen Rus Büyükelçisi Andrey Karlov için yarın Moskova’da düzenlenecek cenaze törenine Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bulunacağı bildirildi.

Açıklamayı yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, cenaze töreni nedeniyle Putin’in yarın gerçekleştirmesi öngörülen ve bin 500 medya mensubunun akredite olduğu geleneksel yıl sonu basın toplantısının 23 Aralık’a ertelendiğini de duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Vladimir Putin’in yarın Andrey Karlov için Moskova’da düzenlenecek olan cenaze törenine katılacağını açıkladı.

Peskov “Perşembe günü Rusya’nın öldürülen Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için veda ve cenaze törenleri düzenlenecek olması nedeniyle Putin o gün büyük basın toplantısını düzenlememeye karar verdi. Yas törenlerine katılacak Putin, büyük basın toplantısını ise 23 Aralık’ta düzenleyecek” şeklinde konuştu.

Açıklamayı duyuran Sputniknews ise “Putin her yıl sonunda geleneksel ‘büyük basın toplantısını’ düzenliyor.

Toplantının bu yıl düzenleneceği tarih bir ay önce açıklanmıştı. Diğer taraftan Peskov toplantının tarihinin değişmesinin akreditasyon işlemlerinin yeniden yapılmasını gerektirmediğini söyledi. Basın toplantısını izlemek için yaklaşık bin 500 gazetecinin akreditasyon işlemlerinin yapıldığı belirtilmişti” dedi.

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