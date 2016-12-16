Putin: Erdoğan ile Suriye görüşmelerinin Astana’da sürmesini önereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye barış görüşmelerinin Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılmasını teklif etme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Tokyo’da Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Suriyeli taraflara Astana’da görüşmelerini önermek konusunda açıklarken Astana’daki temasların Cenevre görüşmelerine ek olarak yapılmasını düşündüklerini belirtti.

Suriye’de bundan sonraki aşamanın ülke genelinde ateşkes sağlanmasının gerektiğine dikkat çeken Putin, “Bu nedenle Suriyeli taraflara —biz Suriye hükümetine, Türkiye Cumhurbaşkanı (Erdoğan) da silahlı muhaliflere- barış görüşmelerine barışçıl bir yerde devam etmelerini önermek konusunda anlaştık. Bu yer, Kazakistan’ın başkenti Astana olabilir” şeklinde konuştu.

Sputniknews’a göre, Vladimir Putin, “Eğer taraflar onay verirse, Kazakistan Devlet Başkanı (Nursultan) Nazarbayev’e bu teklifi götüreceğiz. Gerçekleşmeleri hâlinde, bu görüşmeler Cenevre’dekilerin rakibi olmayacak. Fakat Cenevre’deki görüşmeleri tamamlayacaklar” dedi ve “Bana göre doğru olan siyasi bir çözüm bulunmasının hedeflenmesi” diye konuştu.

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