Putin: Dünyada üstün olmayı ya da başka ülkelerle çatışmayı hedeflemiyoruz

İtalya’nın La Stampa gazetesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan “Rusya’ya güvenmenin tam sırası, teröre karşı tek cephe” makalesini yayınladı.

Rus Devlet Başkanı, uluslararası ilişkilerin mevcut sisteminde sürekli krizler çıktığını, politika ve ekonomideki prensiplerin ise güçlü ülkelerin çıkarları doğrultusunda değiştirildiğini ifade etti.

Aynı zamanda Rus lider, NATO’nun soğuk savaş döneminden itibaren yeni koşullara alışamadığını da belirtti.

Putin, ekonomik güç ve siyasi etkinin dağılımıyla ilgili fikir ayrılıklarının arttığını, güvensizliğin yarattığı yükün olanakları kısıtladığını belirterek, “Bu durum 25 yıl önce bazı ülkeler tarafından yapılan hatalı seçimlerin sonucudur” dedi.

Putin, uluslararası terör tehdidine de değinerek, “Terörle mücadelenin küresel sonuçları yok, bununla birlikte tehditler büyüyor. Bu tehdit ile birlikte mücadele etmeliyiz. Fakat Rusya’nın bu çağrıları görmezden geliniyor. Terör grupları silahlanmaya devam ediyorlar. Bu çok tehlikeli bir oyun ve bu oyunun katılımcılarına bir kez daha sesleniyorum, teröristler sizden daha akıllı ve güçlüler, onlarla oynarsanız yenilirsiniz” dedi.

Devam eden Putin, “Rusya gibi ülkeler bin yıllık tarihlerine dayanabilirler. Biz özgürlüğümüz ve bağımsızlığımıza değer vermeyi öğrendik. Aynı zamanda biz dünyada üstün olmayı ya da başka ülkelerle çatışmaya girmeyi hedeflemiyoruz.

Bize göre, gerçek liderlik tehditler uydurarak başkalarını bastırmaya çalışmak değil, gerçek sorunları görerek devletleri bu sorunların çözümü için birleştirmektir. Rusya dünyadaki rolünü tam da bu şekilde görüyor.” dedi.

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