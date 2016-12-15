Pursaklar Halep için seferber oldu

BÜYÜK bir insanlık dramının yaşandığı Halep’teki olaylara tepkisiz kalmayan Pursaklar halkı, belediyenin düzenlediği yardım kampanyası için seferber oldu.

Pursaklar Belediyesi tarafından ‘Halep Üşüyor’ sloganı ile düzenlenen yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor. Ankara’nın dört bir yanından kampanyaya destek veren vatandaşlar gıdadan giyime, battaniyeden sağlık malzemelerine birçok ürünü Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı’na teslim ediyor.

31 Aralık’a kadar devam edecek olan yardım kampanyası ile un, konserve, helva, patates, battaniye, kışlık giysi, ilaç gibi ihtiyaç malzemeleri toplanarak Halep’e gönderilecek. ‘Halep Üşüyor’ kampanyasının büyük ilgi gördüğünü ve Türk halkının duyarlılığının altını çizen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin şu açıklamalarda bulundu:

“Hem Pursaklarlı hemşerilerimiz hem de Ankara’nın diğer ilçelerinden vatandaşlarımız bu kampanyamıza büyük ilgi gösterip destek veriyor. Çayyolu’ndan, Çankaya’dan gelip kampanyaya destek veriyorlar. Bu bize şunu gösteriyor; Türk halkı her zaman mazlumların yanında yer alıyor. İnşallah hem devlet büyüklerimizin girişimleri hem de sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerimizin düzenlediği kampanyalar ile Halepli mazlumların gözyaşlarını sileceğiz. Yalnız olmadıklarını bir kez daha göstereceğiz.”

31 Aralık’a kadar devam edecek olan yardım kampanyasına destek vermek isteyenler Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı ve ‘527 55 40-41’ No’lu telefonlardan irtibat kurabilecekleri belirtildi.

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