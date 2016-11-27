Psikolog Söğütlü: Üretim yaşlanmayı geciktirir

Cebeci Baharevi’nde yaşlılık hakkında seminer veren Çankaya Belediyesi psikologlarından Perran Söğütlü, üretimde bulunan kişinin zihinsel olarak yaşlanmayacağını belirtti.

Çankaya Belediyesi Cebeci Baharevi’nde düzenlenen seminerde yaşlılık konusu ele alındı. Psikolog Perran Sögütlü’nün katılımcılarla soru cevap şeklinde verdiği seminere katılım yoğun oldu.

Yaşlılığın yaşla değil ruhla ilişkili olduğunu ifade eden Söğütlü, vücutta ortaya çıkan değişikliklerin dahi duygu durumlarından etkilendiğini belirtti. Öğrenmeyi bırakmanın, yaşamla bağı koparmanın yaşlanmayı hızlandırdığını belirten Söğütlü, “İçsel denge sağlayan üretimler devam ettiği sürece zihin yaşlanmayı geciktirir” dedi.

Sağlıklı beslenmenin, spor yapmanın, sinemaya, tiyatroya gitmenin de çok önemli olduğunu vurgulayan Perran Söğütlü, seminer katılımcılarına, Baharevi’ndeki etkinliklere ve kurslara katılarak, yaşıtlarıyla bir araya gelerek çok doğru bir davranışta bulunduklarını ifade etti.

Yaşlı bireylerin kaliteli zaman geçirmesi amacıyla hizmet veren Çankaya Belediyesi Baharevleri’nde seminerler, film gösterimleri, okuma saatlerinin düzenlenmesinin yanı sıra satranç, masa tenisi, jimnastik gibi aktiviteler de gerçekleştiriliyor.

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