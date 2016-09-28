Prostat kanseri ve 7 belirtisine dikkat!

1 50 yaşından sonra yılda bir kez tarama yaptırın

Prostat kanserinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hücre düzeyinde gerçekleşen genetik kusurlara bağlı bazı prostat hücrelerinin kontrol dışı büyümesi ve normal hücrelerin yerini alması ile öncelikle çevre dokulara ileri evrede ise uzak organlara yayılması söz konusu olmaktadır. Kemiklere yayılım olduğu durumlarda ise ağrı ve kırıklar ortaya çıkabilir. Hem kanserin özellikleri hem de yanlış tedavisi idrar kaçırmaya ve sertleşme bozukluğuna neden olabilmektedir. Prostat kanserini erken evrede tespit etmenin en etkili yolu tarama yapılmasıdır. Prostat kanserinin belirtileri ortaya çıkmadan erken tanısı için bazı tarama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tarama yöntemlerinin 50 yaşından sonra tüm erkeklere yılda bir uygulanması önerilmektedir.