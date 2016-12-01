Prof. Dr. Hatipoğlu: Erken tanı ile boy kısalığına müdahale edilebiliyor

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, eksik büyüme hormonlarının takviyesiyle boy kısalığının kader olmaktan çıkacağını söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, yaşamın ilk iki yılı ve ergenlik döneminde hızlı bir boy uzaması varken, diğer dönemlerdeki uzamanın nispeten yavaş ama dengeli olduğunu belirtti.

Normal büyüme için ilk olarak çocuğun dengeli beslenmesi ve hormon dengesinin normal olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu şöyle konuştu:

“Ebeveynler normal boy ve kiloda doğmuş çocuklarını aynı yaş ve cinsiyetteki diğer çocuklarla kıyaslayarak bir sorun olup olmadığını anlayabilirler.

Söz gelimi okula giden bir çocuk, sınıftaki diğer çocuklara göre kısa ise bir sorundan şüphelenmek gerekiyor.

Ancak çocuğun boyu, anne babasının boyundan da etkileniyor. Yani kısa boylu anne babanın çocuğu kısa olabileceği gibi, uzun anne- babanın çocuğunun boyunun da uzun olması bekleniyor.”

‘BOY KISALIĞI KADER DEĞİL”

Dengeli beslenen ve büyümeyi engelleyen hastalığı olmayan bir çocuk, yaşıtlarının gerisindeyse veya büyümesi durakladıysa, bu durumda hormonların kontrol edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Hatipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlıklı büyüme için tüm çocukluk döneminde tiroid hormonları ve büyüme hormonları normal salgılanıyor olmalıdır.

Ergenlik döneminde ise, erkeklerde testisler tarafından salgılanan testosteronun ve kızlarda yumurtalık tarafından salgılanan östrojenin normal olması gerekiyor.

Eksik olanın yerine konulması ile çocukta yeterli büyüme sağlanabilir. Boy kısalığına neden olan hormon eksikliğinde tanı ne kadar erken konur ve tedaviye başlanırsa çocuğun boyu o kadar iyi uzuyor. Sonuç olarak erken tanı ve tedavi ile boy kısalığına müdahale edilebiliyor.

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