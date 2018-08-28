1 Prof. Dr. Hasan Ünal, “Bu tür krizlerde önce elinizdeki kartları alt alta getireceksiniz. Yani bir yaptırım listesi çıkaracaksınız. Hemen İncirlik, Kürecik demek olmaz. Hükümetin bütün kurumları ABD ile ne tür ilişkiler içindeyse hepsini masaya yatıracak.”

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal ile ABD ile yaşadığımız krizi ve Türkiye’nin dış politika konularını ele aldık. Ünal yaşanan problemleri tüm detaylarıyla değerlendirdi.

– Sayın Hocam, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlikten başlamak istiyorum. Sanki bir Papazın iade edilmesi sorunu gibi başladı ama giderek dallanıp budaklanıyor. Önce bu konuyu kısaca değerlendirebilir miyiz?

Evet haklısınız. İlk bakışta çok sıradan bir konu gibi görünebilir ama biraz dikkatle bakıldığında ve derine inildiğinde buz dağının görünen ucu olduğu hemen ortaya çıkıyor. Mesela Türkiye ile Yunanistan arasında 1996 yılında Kardak krizi patlak verdiğinde küçücük bir kaya parçası uğruna savaşmaya değer miydi? şeklinde yorumlar yapılmıştı. Oysa Kardak meselesi de buz dağının görünen ucuydu.

– Ama Brunson’ın Evanjelist olması ve bu yönüyle ABD Başkan Yardımcısı Pence’e yakınlığı gibi konular da yok mu?

Çok doğru söylüyorsunuz yani papaz meselesi bile tek başına önemli bir konu; çünkü sizin de vurguladığınız gibi Brunson’ınPence ile birlikte Evanjelist Kilisesine mensup olması, bu kilisenin İsrail lobisine yakınlığı gibi konular yaşanan sorunu içinden çıkılmaz hale getiriyor.

Mesele kısaca şöyle: Brunson 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İzmir’de FETÖ ile iltisakından dolayı tutuklanıyor. Yargılama devam ediyor. Bu arada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ise ABD’de tutuklanıyor ve yargılanıyor. İran’a uygulanan tek taraflı ABD yaptırımlarında ABD’nin çıkarlarına zarar vermekten dolayı mahkum ediliyor vs.

Önce ‘ver papazı (Fethullah Gülen) al papazı’ diye başlayan konuşmalar sonradan galiba Hakan Atilla ile bu rahibin takas edilmesi pazarlıklarına dönüşüyor. ABD tarafı Türkiye’de tutuklu bulunduğu anlaşılan diğer Amerikalıların da bu takas sepetine konulmasını istiyor. Türk tarafı ise Halkbank ile ilgili yürütüldüğü anlaşılan bir idari bir de adli soruşturmanın kapatılmasını ve Halkbank’a ceza verilmemesini talep ediyor.

Bu pazarlıklar belirli bir aşamaya geldiğinde ise Başkan Yardımcı Pence’in Türkiye’yi yaptırımla tehdit eden mesajları basında yer almaya başlıyor ve işler karışıyor. ABD tarafı adeta ‘Brunson’u verme’ der gibi hareket ediyor. Türkiye bu baskılara karşı koyacağını gösterince önce ABD tarafı sonra da Türkiye karşılıklılık çerçevesinde ikişer bakana sembolik yaptırımları devreye sokuyorlar.

– Peki, bundan sonra ne olacak sizce. Meseleyi müzakere etmeye giden Türk heyeti ABD’den eli boş döndü galiba. Türkiye ne yapmalı?

Maalesef ama bana sorarsanız perşembenin geleceği çarşambadan belliydi derdim; çünkü bu tür krizlerde davul zurnalı diplomasi olmaz. Örneğin dövizin yükselişini durdurmak gibi bir düşünceyle ‘ön mutabakata varıldı’ diye açıklama yaparsanız ve aynı gün içerisinde ABD Dışişleri ‘mutabakat olsaydı Brunson evinde olurdu’ diyerek sizin çabanızı boşa çıkartırsa ve Washington’dan sizin tabirinizle ‘eli boş’ dönerseniz, bu, iyi diplomasi değil demektir ve taktiklerinizi değiştirmeniz gerektiğini gösterir.

Bu tür krizlerde önce elinizdeki kartları alt alta getireceksiniz.

Yani bir yaptırım listesi çıkaracaksınız. Hemen İncirlik, Kürecik demek olmaz. TOBB çalışacak. Hükümetin bütün kurumları ABD ile ne tür ilişkiler içindeyse hepsini masaya yatıracak.

Bir muhtemel yaptırım listesi hazırlanacak. Bunlar sırasıyla yani ABD’nin atacağı adımlara göre devreye sokulacak. Hatta bana sorarsanız, bu listelerin farklı versiyonlarının basına sızdırılmasında da hiç bir sakınca olmaz; çünkü böylece ABD tarafı bize bir yeni yaptırım devreye sokacağı zaman ona nasıl karşılık vereceğimizi bilir. Ve bu bir tür caydırıcılık yaratır. Örneğin ABD’nin iki bakanımıza yönelik yaptırımlarına biz iki bakanla karşılık verdik.

Bence onlara iki bakana ilaveten bu sorundan dolayı birebir sorumlu tuttuğumuzu göstermek açısından ABD Başkan Yardımcı Pence’i de eklemek yerinde olurdu. Yani sen bir şey yaparsan ben misliyle hatta bazen de fazlasıyla karşı koyarım. Bu işin lamı cimi yok demek için

– Bazı örnekler verecek olursanız?

Mesela hangi şirketlerimiz hangi sektörlerde ABD’den ne ithalatı yapıyor? ABD’ye ne satıyoruz? Mesela geçen gün enteresan bir habere rastladım. Önceki yıllarda Türkiye yanlısı olan ama son yıllarda Türkiye’yi eleştiren Suriye’de PYD ile poz veren Amerikalı Senatör LindseyGraham’ın seçim bölgesinde büyük bir fabrika varmış ve hammaddesini tümüyle Türkiye’den alıyormuş. Eğer bu hammaddenin ithali yaptırımlar listesine dâhil edilire, bin 500 kişi işsiz kalabilirmiş.

Bu senatör seçim bölgesinde bu ithalata yaptırım uygulanmaması için ABD yönetimi nezdinde girişimlerde bulunacağını söylüyordu seçmenlerine. Enteresan bir haberdi ve ben de üzerine yorum yazarak konuyu sosyal medya hesabımdan paylaştım.

Bunu bir örnek olduğu için söyledim. Mesela Boeing firmasına verdiğimiz ve yanılmıyorsam yedi veya on bir milyar dolar tutarındaki uçak siparişi. Bunu hangi aşamada iptal listemize alabiliriz. Ayrıca hangi kültürel kuruluşların, vakıfların faaliyetlerini yasaklayabiliriz veya yasaklamalıyız. Ve hangi aşamada?

Öte yandan TSK’nın ABD ile NATO içinde ve dışında hangi ortak faaliyetleri ve işbirliği var. Bunların hangilerinin dozunu azaltmak veya toptan durdurmak Amerika’ya ne kadar zarar verir? Bize ne kadar verir? Biz zararımızı ne yaparsak en aza indiririz?

Ve sonuçta elimizdeki büyük kozlar olan İncirlik ve Kürecik Radarı konularını ne zaman ve hangi koşullarda devreye sokarız veya sokmalıyız? İşte tüm bu konularda ayrıntılı bir çalışma yapılıp, değişik versiyonlarıyla basına da sızdırılırsa o zaman ABD tarafı işin ciddiyetini anlar.

– Ama Hocam ABD büyük bir ülke ve kriz böyle tırmanırsa/tırmandırılırsa bunun altından nasıl kalkacağız?

Haklısınız ABD büyük ve güçlü bir ülke; ama dünya artık tek kutuplu yani ABD merkezli bir dünya değil artık. Soğuk Savaş’ın bittiği yani Sovyetler Birliği’nin parçalandığı yıllarda dünya tek kutuplu hale gelmişti ve ABD adeta tek belirleyici olmuştu; ama artık böyle değil.

Rusya özellikle silah teknolojisi ve muhteşem diplomasisi – altını tekrar tekrar çizmek istiyorum – muhteşem diplomasisi ile eski Sovyet coğrafyasının çok ötesinde bir nüfuz alanı oluşturdu. Bunu Suriye krizinde de gördük. Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler’in bile hiç bir zaman elde edemediği bir nüfuz edindi Orta Doğu’da Rusya şimdilerde.

Ayrıca Çin kendi bölgesinde çok önemli bir güç. Büyümeye ve kendi bölgesinden ABD’yi uzakta tutmaya özen gösteriyor. Latin Amerika’daki ülkelerin birçoğu Amerika ile sorunlar yaşıyor ve ABD’ye kafa tutuyorlar. Ticari ve ekonomik konularda da ABD ile Avrupa arasında adeta bir savaş yaşanıyor. BRISCS ve buna Türkiye’nin de ilave edilmesi vs.

Bütün bunlara bir de Trump’ın dış politikada adeta porselen dükkanına giren fil gibi hareket ettiği gerçeğini ekleyin. O zaman aslında dünyanın çok kutuplu hale geldiğini görürsünüz.

Evet, Amerika büyük ve güçlü bir ülke ama Türkiye gibi kilit bir öneme sahip bir müttefiki kaybetmek ABD’ye çok daha pahalıya mal olur; ama ABD ile mücadele etmek için bir yandan dış politikadaki dağınıklığı gidermek yani dış politikayı tepeden tırnağa gözden geçirmek, özellikle komşularla ilişkileri düzeltmek, Rusya ile yakınlaşmayı sürdürmek, ABD’nin politikalarından rahatsız olan Almanya ve Fransa gibi AB’nin lokomotif ülkeleri ile ilişkileri olabilecek en iyi duruma getirmek.

Bunu AB’ye üye olma çabaları ile bozmamak gibi pek çok şey yapmak lazım. Aksi takdirde Trump’ınve şu ana kadar bizim yaptığımız gibi herkesi kendimize karşı veya düşman hale getiririz ve bunun altından kalkılamaz.

Hocam papaz meselesinin aslında buz dağının görünen ucu olduğunu söylemiştiniz; ama ABD ile yaşadığımız başka sorunlardan bahsetmediniz. Mesela neler?

Çok güzel bir soru. Bu soruya en kısa yoldan şöyle cevap verebilirim. Türk dış politikasındaki önemli sorunlara bir göz atalım ve bunların hangisinde ABD tam bir müttefikimiz gibi yanımızda duruyor, bunu görelim. Mesela Kıbrıs sorunu? ABD yanımızda mı? Ne gezer… Sürekli çözüm (!) adı altında girişimlerle Türkiye’yi Ada’dan çıkarmaya çalışıyor. Oysa Yugoslavya parçalanmış, yedi devlete bölünmüş.

ABD ve Avrupa bu yedi devleti de tanımış. Çekoslovakya iki devlete ayrılmış. Onları da tanımışlar. Peki, neden Kıbrıs’ta iki devletli çözüm olmaz dediğinizde söyledikleri ‘o başka’ oluyor.

Ege sorunlarında – ki çok haklı olduğumuz sorunlar – ABD’yi yanımızda görmüyoruz. Hele hele Ermeni meselesi denilen soykırım iftiralarında ABD’yi hiç yanımızda görmedik. Çoğu zaman olmayan soykırımı bize tanıttırmak için çaba sarf ediyor.

Bunlara bir de PKK meselesini ekleyin ve ABD’nin son yıllarda oluşturmaya çalıştığı Büyük Kürdistan projesini ilave edin. Sonra da ABD gibi bir müttefikin PYD’ye yani PKK’ya gözümüzün önünde ‘kara gücüm’ dediğini ve beş veya altı bin tır dolusu silah verdiğini hatırlayın. O zaman şu soru gayet meşru hale geliyor. Eğer ABD müttefikimiz ise düşmanımız kim?

– Peki, ABD ile nasıl mücadele edilecek? Siz bütün dış politikanın gözden geçirilmesi gerektiğinden bahsediyorsunuz…

Evet, aynen öyle söylüyorum. Mesela şimdi Suriye ile neredeyse düşmanlık düzeyinde kötü ilişkiler içerisindeyiz; ama bu arada dış politikanın temel prensiplerine aykırı bir şekilde Suriye’nin düşmanı olan İsrail ile de düşmanca ilişkiler içerisindeyiz. Bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Eğer biriyle aranız kötüyse öteki ile iyi olmanız lazım. Malum ‘düşmanımın düşmanı dostumdur’ prensibi. Öte yandan Mısır’la da fena halde kavgalıyız ve Mısır’la bu kavganın Türkiye’ye maliyeti büyük. Böyle bir dış politika sürdürülemez.