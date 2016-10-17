Pozisyon değerlendirmede problem yaşıyoruz

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında, Galatasaray’a 1-0 yenildikleri maçla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kendileri için zor bir karşılaşma olduğunu ve maça kötü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında, Galatasaray’a 1-0 yenildikleri maçla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kendileri için zor bir karşılaşma olduğunu ve maça kötü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, ‘’Rakibimize çok fazla oynama imkânı verdik. Dönen topları ikili mücadeleleri kazanamadık. İlk 30 dakikaya bakıldığında sadece defans yapmaya çalışan bir Gençlerbirliği vardı ve bu görüntü bize hiç yakışmadı. Kalan 60 dakikalık sürede ise üretmeye çalışan, gol pozisyonlarına girmeye çalışan ve net gol pozisyonları bulan fakat değerlendiremeyen bir Gençlerbirliği takımı vardı. Maçtan önce oyuncularımı defalarca uyarmama rağmen hücumda kaptırmamamız gereken bir topu kaptırıp kontrataktan basit bir şekilde gol yedik. Aslında bunu biz yapmak istiyorduk. Böyle takımlara karşı eksik yakalanırsanız golü yiyorsunuz. Ama gol sonrası oyuncular daha hırslı mücadele etmeye çalıştı. Net gol pozisyonlarına da girdik ancak değerlendiremedik. Galatasaray gibi bir takıma karşı bu kadar pozisyon yakalar da atamazsanız tabii ki kaybederseniz ve öylede oldu. Yediğimiz golden dersler çıkarmamız gerek.’’ şeklinde konuştu.

Maçın son dakikalarında tek kale oynadıklarını fakat golü bulamadıktan sonra bunun bir fayda getirmediğini vurgulayan Üzülmez, ‘’Defansif anlamda sıkıntımız yok, oyun anlamında da doğru işler yaptığımızı söyleyebilirim fakat hücumsal anlamda sezon başından buyana süregelen sıkıntılarımız devam ediyor. Takımın en önemli isimleri pozisyonu sonuçlandırma anlamında problemler yaşıyor. Yoksa Galatasaray’a karşı pozisyonlar bulduk fakat gole çeviremedik ama genel anlamda bakıldığında oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Fakat kabul etmek gerekir ki birkaç oyuncuda fizik anlamında düşüşler yaşadık” ifadelerini kullandı.

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