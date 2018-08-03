A Milli Kadın Basketbol Takımı, 22-30 Eylül tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek 2018 FIBA Dünya Şampiyonası’nın hazırlıklarına başladı.

Bu şampiyona öncesinde de Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene ve milli takım oyuncuları Sinan Erdem Spor Salonu’nda medya günü düzenledi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Haluk Yıldırım, katılacakları turnuvanın önemine vurgu yaparak, “A Milli Kadın Takımımız, takım sporları içerisindeen başarılı branşımız. Dünya Kupası’na Avrupa beşincisi olarak katılıyoruz. Tam kadro çalışmalara başladık. Türk basketbolu için önemli bir turnuva oynayacağız. En iyi sonucu alacağız. Rakiplerimiz zor, maç maç düşüneceğiz. Önümüzde uzun bir hazırlık süreci var. En iyi şekilde planladık, inşallah sakatlık olmadan hazırlıklarımızı en iyi şekilde geçirerek milletimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

ENE: “3 TAKIMI DA YENEBİLECEK GÜÇTEYİZ”

Yalnızca Dünya Şampiyonası’na konsantre olmaları gereken bir sürecin başladığından söz eden Zeynep Gül Ene ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda sadece Dünya Kupası’na konsantre olacağımız bir dönem başladı. Turnuvaya dünyanın en iyi 16 takımı katılıyor. Hepsi, kendi kıtalarında oynadığı şampiyonalarda en üst dereceleri alan takımlar. Türk kadın basketbolu açısından bu şampiyonalara sürekli katılabiliyor olmak çok önemli bir şey. FIBA dünya sıralamasında 7’nci sıradayız. Hedefimiz, bu şampiyonada alacağımız derece ve puanlarla, bunu en azından bir sıra daha yukarı taşımak.”

Her rakibin önemli olduğunu belirten ancak millilerin 3 takımı da yenebileceğini söyleyen Ene, “Büyük bir sakatlık geçirmeden oraya gidersek gruptaki Avustralya, Arjantin ve Nijerya’yı yenebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Milli takımımız grupta 3 takımı da yenebilecek güçte. Yeter ki biz en iyi halimizde olalım. Grubu ilk sırada bitirirsek madalya ve derece yolunda önümüzün açık olabileceğini düşünüyoruz. Kadın basketbolunun geleceğiyle ilgili de çalışmak zorundayız. Buralarda hangi oyuncular oynayacak, o jenerasyonda kaç oyuncumuz var, bunların planlamasını da bir yandan yapıyoruz. Bu jenerasyon, ümitler seviyesinde madalya aldı. Şimdi de düşünüldüğü gibi A takımda yer bulmaya başladılar” şeklinde konuştu.

MEMNUN: “BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR”

Büyük hedefleri olduğundan bahseden Başantrenör Ekrem Memnun da, “Milli takımda oluşturmak istediğimiz kültürümüzün büyük kısmını yeni gelen arkadaşlarımıza anlatma şansımız oldu. Biz her sene klasik gibi en önemli hazırlık dönemini Slovenya’da geçiriyoruz. Oyuncular orayı çok seviyor, çok iyi bir çalışma ortamı var. İyi geçeceğini düşünüyorum. Büyük hayallerimiz var, maç maç bakacağız. Büyük hedeflerimiz var. Bunu yapacak motivasyon ve tecrübeye sahibiz” açıklamasında bulundu.

ALBEN: “İSTİKRARLI BİR TAKIMIZ”

Milli oyunculardan Işıl Alben ise istikrarlı bir takıma sahip olduklarını kaydederek, “Burada güzel bir ortam var. Burada olmaktan ve milli takım formasını taşımaktan gurur duyuyorum. En kritik maçımız Avustralya ile olacak. Onları yenersek madalya için önümüz açık diye düşünüyorum. Çok istikrarlı bir takımız. Tüm büyük organizasyonlarda başarıyı yakalamış bir ekibiz. Kadromuzda gençleşme oluyor. Tecrübeli isimlerin genç isimlerle kaynaşması çok önemli” dedi.