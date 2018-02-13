A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’ndaki dördüncü maçında bugün Estonya’yı konuk edecek.

Ay Yıldızlılarımızla Estonya arasında oynanacak mücadele, Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak.

B Grubu’nda üst üste 3 maç kazanan milli takım, lider durumda bulunuyor. Grubundaki ilk maçında dış sahada Estonya’yı 81-56 mağlup eden milliler, ikinci karşılaşmada ise evinde Polonya’ya 73-53 üstünlük sağladı. A Milli Takım, son olarak grubun iddialı ekiplerinden Belarus’u deplasmanda 64-54 yendi.