Türkiye Basketbol Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Kahramankazan Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 1. Lig’e yükselmek için oynadığı play-off maçlarına iyi bir başlangıç yaptı.

Bursa Basketbolu Destekleyenler Spor Kulübü’nü oynadığı iki maçta da yenen Potanın Perileri, Türkiye genelinde son 12 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Perilerin hedefi, play-off maçları sonrasında 1. Lig’e yükselmek.

Kahramankazan Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 1. Lig’e yükselmek için oynadığı play-off maçında rakibi Bursa Basketbolu Destekleyenler Spor Kulübü’nü elemeyi başardı. Periler ilk maçta deplasmanda karşılaştığı rakibini 54-50’lik skorla mağlup ederken, evinde oynadığı ikinci maçta ise 73-62’lik skorla yenmeyi başardı. Periler bu sonuçlara göre, 1.Lig’e yükselmek için mücadele eden Türkiye genelindeki son 12 takım arasına kaldı. Yaş ortalaması 18 olan Kahramankazan Belediyespor takımı, ligin en genç yaş ortalamasına sahip takımı olma özelliğini taşıyor. Takımda bulunan 12 kadın basketbolcunun 8’i ise takımın altyapısından yetişen sporculardan oluşuyor. Antrenör Mustafa Çebi yönetimindeki takımın hedefi, önümüzdeki günlerde oynayacağı play-off maçlarını kazanarak 1.Lig’e yükselmek.

Ertürk: Hedef 1. Lig

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kadın basketbol takımını tebrik ederek, kendilerine önlerindeki maçlarda başarılar diledi. Başkan Ertürk, “Alt yapımızdan yetişen sporcularımızın ağırlıkta olduğu genç bir takımla mücadele ediyoruz. Bu başarı onun için çok kıymetli ve önemli. 1. Lig’e yükselmek istiyoruz. Bizleri maçlarımızda yalnız bırakmayarak destekleyen tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum” dedi.