Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda halk koşusu!

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana’da devam ediyor. 9 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek olan karnaval, Migros’un ana sponsorluğunda düzenlenecek olan 10 km halk koşusu, kostümlü karnaval koşu ve anne baba çocuk koşusu ile son bulacak.

DENGELİ BESLENMEYE ÇAĞRI

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında tüm mağazalarını portakal çiçeği ile süsleyen Migros, “İyi Yaşam” çatısı altında bilinçlendirme çalışmalarıyla müşterilerini dengeli beslenme ve hareket etmeye de teşvik için sosyal sorumluluk projesi düzenliyor.

Koşulardan ilki olan 10 km Halk Koşusu, 9 Nisan Pazar günü saat 08.45’te Büyük Saat’ten başlayarak Galleria Yerleşkesine kadar devam edecek. Saat 10.30’da, aynı lokasyondan başlayacak olan ikinci koşu ise anne, baba, çocuklardan oluşan ailelerin katılımıyla gerçekleşecek. Kostümlü katılımcıların da yer alacağı ikinci koşu renkli görüntülere sahne olacak. Kostümlü koşuya katılanlara ise sürpriz hediye çekleri sunulacak.

HEDİYE ÇEKİ ARMAĞAN EDİLECEK

Tüm koşular için kayıtlar yarın saat 10.00 – 19.00 arasında Merkezpark Amfi Tiyatro içindeki “Portakal Çiçeği Koşuları” iletişim merkezinde alınacak. Migros, anne-baba çocuk koşusuna kayıt yaptıran ilk 100 kişiye pazar günü yapılacak koşu sonrasında Migros hediye çeki armağan edilecek. Ayrıca, tüm katılımcılara Migros’un Gıda Güvenliği Derneği ile birlikte hazırladığı ‘Migros’la Sağlıklı Büyüyorum’ kitapçıkları hediye edilecek. Ayrıca, koşuya katılanlar arasında Migros mobil uygulamasını indirenler de sürpriz hediye çekleri kazanma şansı yakalayacak. Migros karnaval havasını katlayan sürprizleri için, koşuya katılanları, etkinlik alanındaki Migros standına bekliyor.

Migros, Türkiye çapındaki ilham veren kadınlara yönelik geliştirdiği online iletişim platformu “İyi Gelecek Elçileri”nin Adana’daki üyelerini de Karnaval koşusuna davet etti. Etkinlik alanındaki Migros standına gelen İyi Gelecek Elçileri sürpriz hediye çekleri karnaval coşkusunu daha yoğun yaşayacak.

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