Porsuk avlarken yakalananlara 1226 lira ceza

Reklam

Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi’nde porsuk avlamak isterken yakalanan 2 kişi, toplam 1226 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Karakoyunlu İlçesi’ne bağlı Koçkıran Köyü Kütüklü Mevkii’nde 2 kişinin kazmalarla çukur açtığı, ellerinde çengelli küreklerin bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ekipleri, ihbar yapılan yere gitti. Porsuk yuvasını bozarak avlamaya çalışan 2 kişi, 2 kazma, 2 çengelli kürek, 3 av köpeği ve fenerle yakalandı.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu,

Reklam “İhbar edilen yere ekiplerle birlikte gittik. Porsuğu avlamak için açılan koca çukuru görünce şaşırdık. Bunun üzerine Porsuk avlamak isteyen kişiler hakkında tutanak tutuldu. Kara Avcılığı Kanununun 2016-2017 Merkez Av Komisyonun ilgili maddeleri doğrultusunda iki kişiye toplam 1226 TL İdari para cezası kesildi”

diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...