Porsuk avlarken yakalananlara 1226 lira ceza

Porsuk avlarken yakalananlara 1226 lira ceza

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Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi’nde avlamak isterken yakalanan 2 kişi, toplam 1226 TL idari para cezasına çarptırıldı.

(FOTO: DHA- SUAT DENIZ/ IGDIR)
(FOTO: DHA- SUAT DENIZ/ IGDIR)

Karakoyunlu İlçesi’ne bağlı Koçkıran Köyü Kütüklü Mevkii’nde 2 kişinin kazmalarla çukur açtığı, ellerinde çengelli küreklerin bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Koruma ekipleri, ihbar yapılan yere gitti. Porsuk yuvasını bozarak avlamaya çalışan 2 kişi, 2 kazma, 2 çengelli kürek, 3 köpeği ve fenerle yakalandı.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu,

(FOTO: DHA- SUAT DENIZ/ IGDIR)
(FOTO: DHA- SUAT DENIZ/ IGDIR)
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“İhbar edilen yere ekiplerle birlikte gittik. Porsuğu avlamak için açılan koca çukuru görünce şaşırdık. Bunun üzerine Porsuk avlamak isteyen kişiler hakkında tutanak tutuldu. Kara Avcılığı Kanununun 2016-2017 Merkez Av Komisyonun ilgili maddeleri doğrultusunda iki kişiye toplam 1226 TL İdari para cezası kesildi”

diye konuştu.

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