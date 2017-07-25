Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna’da önce Odessa valiliği yapan, bir yıldan bu yana da muhalefette bulunan Gürcistan Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Gürcistan’a iadesinin kendisinin Gürcistan’daki resmi temasında gündeme gelmediğini, fakat suçu sabit görülen kişiler konusunda gereken sürecin işleyeceğini söyledi.

Poroşenko, Gürcistan’ın Krivis Palitra gazetesine verdiği demeçte, kendisinin Gürcistan ziyaretinde, Gürcistan’da hakkında davalar açılmış olan Saakaşvili’nin Gürcistan’a iadesi konusunun gündeme gelmediğini ifade etti. Poroşenko, “Ukrayna Hükümeti’nde başlıca prensiplerden birisi, şudur: Bir kişi hakkında, bu ister Saakaşvili olsun isterse başka biri, yeterli argümanlara ve delile sahip olmak. Suçun sabit görülmesi halinde biz kesinlikle hukuki işbirliğine hazırız” diye konuştu.

2003-2013 yılları arasında iki dönem Gürcistan’da cumhurbaşkanlığı yapan Mihail Saakaşvili hakkında Gürcistan’da görevi kötüye kullanmak suçu da dahil olmak üzere, çeşitli suçlamalarla ceza davaları açılmış bulunuyor. Saakaşvili 2014 sonlarında Ukrayna’ya Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun danışmnanı olmak üzere gelmiş ve 2015 yılı başlarında Poroşenko tarafından Ukrayna vatandaşlığına geçirilerek Odessa valiliğine getirilmişti. Fakat bir yıldan uzun süren valilik döneminde hükümetle ve cumhurbaşkanı ile ters düşen Saakaşvili, geçen yılın sonlarında görevden alındı.