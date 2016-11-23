Polisiyenin efsane isimleri İstanbul’a geliyor

Polisiye roman okurları İstanbul’da Aralık ayı başında dünyanın önde gelen polisiye roman yazarlarıyla tanışma fırsatı bulacak. Pera Palace Hotel Jumeirah, geçtiğimiz yıl ünlü yazar Agatha Christie’nin doğumunun 125. yılı şerefine gerçekleştirdiği Kara Hafta İstanbul Festivali’nin ikincisini DenizBank’ın ana sponsorluğunda, 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenliyor.

Bu yılın festival teması ise 1933 yılında İstanbul’a gelip Pera Palace Hotel Jumeirah’da konaklayan ve konusu Türkiye’de geçen 2 kitap yazan ünlü Belçikalı yazar Georges Simenon olacak.

Agatha Christie ile dünyada ismi birlikte anılanPera Palace Hotel Jumeirah’da 1-2-3 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenecek festivale; dünyaca ünlü Britanyalı yazar Philip Kerr’in yanı sıra Tibor Fischer, Sam Wilson, David Walton, Mari Jungstedt gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarlar ve Sevin Okyay, Elçin Poyrazlar, Suphi Varım gibi önemli Türk yazarları ile Türkiye’nin ilk polisiye dergisi 221B de katılım gösterecek.

KOMİTEDE ÜNLÜ İSİMLER

Komitesinde Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Adnan Özer, Metin Celal gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin yanı sıra Pera Palace Hotel Jumeirah Genel Müdürü Pınar Kartal Timer ve DenizBank Kültür-Sanat Danışmanı Perihan Yücel’i de bulunduran 2. Kara Hafta Festivali; “Semt Polisiyesi”, “Tarihi Romanlarda Polisiye”, “Kadın Polisiyeciler” gibi oturumlarla Pera Palace Hotel Jumeirah’nın Galata Salonu’ndan polisiye tutkunlarını ağırlayacak.

“ÖNCÜLÜK ETME ŞİARI”

Düzenlenen basın toplantısında Festivalin ana sponsoru DenizBank adına bir konuşma yapan Genel Müdür Hakan Ateş, “DenizBank olarak kuruluşumuzdan bugüne ülkemizin ekonomik refahına hizmet edecek çalışmaların içinde bulunduk. Sanatı topluma yakınlaştıran her proje yüreğimizdeki heyecanı tutuşturdu, bu yöndeki çalışmaları hayatın en önemli renkleri olarak ifade ettik. Kültür sanat alanındaki faaliyetlerimizi yürüten Deniz Kültür’ü kurarken, sektörün çok cesaret etmediği alanlarda, sanatçıların kendilerini ifade edebilecekleri projelerin hayata geçirilmesine öncülük etmek şiarı ile yola çıktık. O yüzden kendimize spesifik bir alan seçmedik, kültür ve sanatın tüm dallarına evet dedik. Bu yıl ikincisini DenizBank ve Pera Palace Hotel Jumeirah ortaklığıyla gerçekleştirmenin ve dünyadan ve Türkiye’den toplam 20 yazarı burada ağırlamanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

“İSTANBUL’UN ULUSLARARASI DÜZEYDE ETKİNLİĞİNE KATKI”

Pera Palace Hotel Jumeirah Genel Müdürü Pınar Kartal Timer ise, Kara Hafta İstanbul Festivali kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl Agatha Christie’nin doğumunun 125. yılı şerefine gerçekleştirdiğimiz Kara Hafta İstanbul Festivali’nin 2.sini; 1933 yılında İstanbul’a gelip Pera Palace Hotel Jumeirah’da konaklayan ve konusu Türkiye’de geçen 2 kitap yazan ünlü Belçikalı yazar Georges Simenon temasıyla gerçekleştiriyoruz. Festival boyunca polisiye tutkunları Ahmet Ümit, Philip Kerr, David Walton, Elçin Poyrazlar, Erol Üyepazarcı, Sevin Okyay, Tibor Fischer gibi çok kıymetli polisiye yazarlarıyla bir araya gelme fırsatını bulacak. Kara Hafta Istanbul Festivali’nin uzun yıllar boyunca süreceğine ve önümüzdeki dönemde İstanbul’un en saygın uluslararası etkinliklerinden biri olacağına inanıyoruz. Bu festivalle birlikte hem İstanbul’a uluslararası düzeyde bir etkinlik kazandırıyor, hem de 125 yıldır otelimizde konaklamış Agatha Christie, Ernest Hemingway, Ian Flemming, Umberto Eco gibi değerli yazarları anmış oluyoruz.”

ÜNLÜ YAZARLARLA TANIŞMA FIRSATI

Festivalin Komite Başkanı yazar Ahmet Ümit ise festivali geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Şehir ve edebiyat arasındaki ilişkinin suçtan yola çıkarak bir dışavurumu olan Kara Hafta, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan yazarları buluşturarak şehirlerin tanıtımına katkı sağlıyor. Festival kapsamında okurlar poliseyinin önde gelen isimleriyle tanışma ve paneller aracılığıyla da isimleri dinleme fırsatı bulacaklar” diye konuştu. Ahmet Ümit, gerek Türkiye’den gerekse dünyadan festivale katılmak isteyen yazarların ikinci yılda önemli artış gösterdiğini ve kaydederek “Kara Haftaya tüm okurları bekliyoruz” dedi.

2.Kara Hafta İstanbul Festivali’nde tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek ve etkinliklere ilişkin tüm detaylar #blackweekturkey hashtag’iyle sosyal medyada paylaşılabilecek.

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