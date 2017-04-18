Polis helikopteri düştü 12 Şehit var . Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen helikopterin enkazına ulaşıldı.

Helikopterin düştüğü yere en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolundan olay yerine giden 2 askeri timin, enkazına ulaştığı ve helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğu bilgisini Tunceli Valiliğine bildirildiği öğrenildi.

Polis helikopteri düştü 12 Şehit var Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Diyarbakır’daki Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bugün Tunceli’den gelen talebin ardından, saat 11.00 sıralarında kalkan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi genel maksat helikopteri, 3 mürettabatıyla ilk olarak Tunceli kent merkezine gitti.

HAKİMİ DE ALDI

Buradan 1 hakimi alan Polis helikopteri, daha sonra Nazimiye İlçesi’ne geçti. Buradan komiserlik sınavına girecek polisleri alan helikopter, yine aynı sınava girecek polisleri almak üzere Pülümür İlçesi’ne geçti.

Buradan da polisleri alan helikopter, Ovacık İlçesi’nden de polisleri almak üzere saat 11.40’ta, 1 hakim, 1 astsubay ve 7 polisi aldıktan sonra tekrar havalandı.

Ovacık’tan sonra Diyarbakır’a gelecek olan helikopterle, kalktıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesildi. Bölgede yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu belirtilirken, Tunceli Valiliği’nden açıklama yapıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilik açıklamasında, bugün saat 11.40 sıralarında Pülümür İlçesi’nden havalanan Sikorsky tipi Polis helikopteri kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesildiği belirtilerek, “Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir.

Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir” denildi.

ARAMA EKİPLERİ SEVKEDİLDİ

Helikopterin, Sarıgül Köyü kırsalında düşmüş olabileceği belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Diyarbakır’dan havadan, Elazığ ve Erzurum’dan ise karadan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yine Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üssü’nden arama kurtarma çalışması yapan CN235 tipi uçak ile Malatya’dan 2 S-70 tipi arama kurtarma helikopteri bölgeye gönderildi.

Ayrıca E-7T Barış Kartalı Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı da düşen helikopterlerden sinyal almak için uçuyor. Ancak bölgede etkili olan yağış ve sis nedeniyle helikopterler alçak irtifada uçuş yapmakta zorlanıyor.

YOLDA HEYELAN OLDU

Arama kurtarma ekipleri karadan helikoptere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Sarıgül Köyü’ne giden yolda yine yoğun yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Buraya da iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmaları sürüyor.

‘YARALI VAR İHBARI’ DOĞRU DEĞİL

Öte yandan, Tunceli Valilik yetkilileri, helikopter kazasıyla ilgili bölgedeki bir karakoldan “7 yaralı var” diye teyid edilmemiş bir bilginin 112’ye aktarıldığını, basınla paylaşılan bu bilginin, yapılan araştırma sonucu doğru olmadığını söyledi.

EN YAKIN KARAKOLDAN BÖLGEYE 2 TİM ÇIKARILDI

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nden içerisinde 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 müretebat olduğu halde saat 11.40’ta kalktıktan 10 dakika sonra bağlantı kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterin bulunduğu bölgeye en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolu’ndan 2 timin bölgeye sek edildiği belirtildi.

Diyarbakır’dan kalkan helikopterde mürettebat olarak 1 sözleşmeli pilot, 1 komiser pilot ve 1 teknisyenin bulunduğu öğrenildi.

ERZURUM VE ERZİNCAN’DAN TAKVİYE

Polis helikopterin bulunması için Erzurum ve Erzincan AFAD’dan kurtarma ekibi gönderildi. Erzurum AFAD’tan profesyonel dağcı eğitimi alan 6 kişilik ekip gönderildi. Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, “Erzurum’dan AFAD’a bağlı 6 profesyonel dağcı, Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ndeki polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye gönderildi. Ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere” dedi.

Yine arama kurtarma faaliyelerinde bulunmak üzere Erzincan’dan da 11 kişilik ekip Tunceli’ye hareket etti.

Bölgede yolların kardan ve heyelan nedeniyle kapalı olmasından dolayı arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gitmede sıkıntı çekmesi nedeniyle çok sayıda iş manikenisinin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDI; 12 ŞEHİT

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen helikopterin enkazına ulaşıldı. Helikopterin düştüğü yere en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolundan olay yerine giden 2 askeri timin, enkazına ulaştığı ve helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğu bilgisini Tunceli Valiliğine bildirildiği öğrenildi.

AFAD, 5 İLDEN 38 KİŞİLİK UZMAN EKİP İLE ENKAZA ULAŞTI

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nden kalktıktan 10 dakika sonra düşen polis helikopterinin enkazının bulunduğu 2 bin 500 metre rakımdaki alana, AFAD’ın 5 ilden 38 kişilik uzman bir ekip ile ulaştığı belirtildi.

Genelkurmay ve Jandarma ile birlikte önce helikopterin düştüğü alanın koordinatlarını tespit eden AFAD’ın, Tunceli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum ve Erzincan’dan 38 kişilik uzman ekibini bölgeye gönderdiği belirtildi.

Dağcılık konusunda uzman olan ve her türlü doğa şartlarına karşı eğitim alan ekibin, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 15 gün önce alınıp tanıtımı yapılan 8×8 amfibik araçları ile enkaz alanına ulaştığı belirtildi. Fiyatları yaklaşık 800 bin lira olan söz konusu 8×8 amfibik araçlar ile enkazın bulunduğu yere giden AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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