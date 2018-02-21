Plansız yapılardan rahatsız olan vatandaşlar evlerinin önüne dikilen çok katlı binalar yüzünden evlerinin ışık almadığını bu yüzden de sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.

Her geçen gün nüfus artışıyla birlikte hız kazanan plansız şehirleşme, büyük şehirler de ve sanayinin olduğu yerlerde bir çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi ise artan nüfusa göre çok sayıda inşa edilen ve görüntü kirliliği yaratan konutların sağlıksız bir şekilde ortaya çıkması ve insanların rahat nefes alacağı bir ortamın kalmaması.

Kent yerleşmeleri kontrolsüz bir gelişim göstermekte

Hızlı kentleşme sürecinin yarattığı sorunların çözümlenemediği, kır ve kent ilişkilerinin nesnel boyutlarının belirlenmesinde ilkelerin konulamadığı ülkemizde, kent yerleşmelerinin kontrolsüz bir gelişim ve değişime terk edilmesi ve bu bağlamda kentlerimizde sağlıksız bir şekilde nüfus yığılmalarına yol açmaktadır.

Günümüzde ise imar yasalarına göre düzenlenmesine rağmen geçmişten gelen alışkanlıklar hala da sürüyor. Binaların rastgele inşa edilmesi,çevreye göre bazı yerlerde 5 katlı binalar varken bir şekilde imar izni alınıp yanlarına 10 katlı binaların dikilmesi, yeşil alanların tahrip edilip betona dönüştürülmesi ve giderek insanlara yaşam alanı bırakılmaması büyük şehirlerde yaşayan insanlar için büyük bir sorun arz etmeye başladı.

Yeşil alanlar aslında büyük önem taşıyor

Büyük kentlerde yaşayan insanlar için yeşil alanlar aslında büyük önem taşıyor. Bu alanların yaratılması için öncelikle belediyelere büyük görev düşüyor. Çünkü gerekli olan temiz ortamın yaratılması için şehir içi planlama da ve uygulama da kurallar dikkate alınmalıdır.

Özellikle büyük şehirlerde tüm bunların yanı sıra görüntü kirliliğine sebep olarak birçok şeyi sayabiliriz. Bunlardan: iç içe inşa edilen binalar, hava kirliliği, trafiğin düzensizliği, karmaşanın olması, atıkların çevreye atılması, gürültü kirliliği.

Ankara Esertepe Mahallesinde Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi üzerinde bulunan ve mimarisiyle dikkat çeken bina üzerine yapılan cami de bulunduğu bölgede inşa edilen yapılar ile birlikte göz göre göre görüntü kirliliği yaratıyor. Ardı ardına yükselen yapılar 10 yıl öncesine kadar ev almış bir mahalle sakininin manzarasını kapatmasına ve görüntü kirliliği yaşamasına sebep oluyor. Eskiden bu bölgede yapılar inşa edilmeden, gecekonduların ve yeşil alanların bulunduğu yerde çok katlı binaların yapılması ve öncesinde bulanan birçok alanın tahrip edilmesi mahalle sakinleri tarafından üzüntüyle karşılanıyor.

İsmini vermek istemeyen mahalle sakini,” Piyangotepeden ev aldığımızda evimizin önü açıktı. Karşıya baktığımızda ağaçları, gecekonuları görebiliyorduk. Yani nefes alabiliyorduk. 10- 15 yıl içinde ne nefes alabiliyoruz ne de ağaç görebiliyoruz. Karşımıza gelip 20-22 katlı binaları diktiler ve her şeyi bitirdiler. Bunların sonucunda ne alt yapı doğru düzgün yapıldı ne de üst yapı bir yağmur yağdığında her yeri sel getiriyor” dedi.

Günümüzde sağlık açısından görüntü kirliliğinin getirdiği birçok hastalık var. Bunlardan birkaçı: İnsanlar üzerinde sinirlilik hali, dikkatte dağınıklık, yaşama sevincini kaybederek bunalıma girilmesi, duygusal anlamda karmaşık duyguların yaşanması gibi daha bir çok şey sayabiliriz.