Planet AYM üyesi miniklerin başarısı

Planet Aile Yaşam Merkezi’ne üye minikler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Ankara Okul Sporları Halk Oyunları İl Yarışması’nın galibi oldu.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda, “Minikler düzenlemeli” dalda gerçekleştirilen Halk Oyunları Yarışması’na, 5 farklı okuldan 5 ekip katıldı

.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Planet Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü’ne üye Ağa Ceylan İlköğretim Okulu 4-D Sınıfı öğrencilerinden oluşan folklor ekibi, Antalya yöresine ait halk dansları gösterisiyle birincilik ödülünü aldı.

Planet Aile Yaşam Merkezi Halk Oyunları öğretmeni Yahya Bostanlı tarafından yarışmaya hazırlanan 25 dansçıdan oluşan Ağa Ceylan İlköğretim Okulu folklor ekibi, danslarıyla büyük alkış aldı. Yöresel kıyafetler içinde birbirinden renkli görüntülere sahne olan ve büyük heyecan içinde geçen yarışmanın sonunda birinci olan minik folklorculara kupa verildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...